Thể thao

Google News

Sở hữu đội hình trị giá 8 triệu euro, HLV Vũ Hồng Việt nói lực lượng Thép Xanh Nam Định vẫn chưa dày

Thanh Hải Thanh Hải
TPO - Trước khi bước vào mùa giải 2025/26, Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu đạt thành tích tốt nhất không chỉ ở quốc nội mà cả đấu trường quốc tế. Vì vậy, đội bóng thành Nam đã có một loạt sự tăng cường mạnh mẽ để sẵn sàng cho mọi thử thách.

z6905860275175-2e2eaa8e08c6c44460cf48a5315a6d38-7955.jpg

Sáng 14/8, CLB Thép Xanh Nam Định tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải 2025/26. Bên cạnh ra mắt các mẫu áo đấu của mùa giải mới, đội bóng thành Nam cũng giới thiệu những gương mặt sẽ chinh chiến ở 4 đấu trường, gồm LPBank V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two và ASEAN Clubs Championship.

Sau một mùa hè bận rộn, Thép Xanh Nam Định hiện sở hữu dàn cầu thủ đáng mơ ước, bao gồm rất nhiều ngoại binh đắt giá. Đó là tuyển thủ Palestine Mahmoud Eid, tiền vệ Nam Phi Njabulo Blom và tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin, người lập cú đúp ngay ở trận ra mắt (Siêu Cúp Quốc gia 2024/25). Theo định giá của Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của đội bóng thành Nam lên đến 8,21 triệu euro, cao nhất V.League và tăng 87,2% so với chính họ mùa trước.

z6905860316473-d20e4887c0df44a8d0c82f4168aef4ee.jpg
CLB Thép Xanh Nam Định công bố áo đấu của mùa giải 2025/26.

Mặc dù vậy, theo HLV Vũ Hồng Việt, "lực lượng của Thép Xanh Nam Định chưa hẳn đã dày". Ông lý giải: "Mùa tới chúng tôi sẽ tham gia ở 4 đấu trường, đồng thời mục tiêu cũng rất cao. Đó là lý do chúng tôi cần phải có sự bổ sung các cầu thủ nội và ngoại chất lượng.

Ví dụ, Nguyên Mạnh không thể bắt liên tục ở nhiều mặt trận khác nhau. Chúng tôi cần một thủ môn vừa cạnh tranh, vừa chia sẻ gánh nặng với cậu ấy. Thế nên CLB đã chiêu mộ một thủ môn ngoại.

Hiện các tân binh đã tập luyện và có sự hòa nhập rất tốt. Thế nhưng chúng tôi cũng có tổn thất, khi thiếu hai nhân tố chất lượng. Một là Văn Toàn vừa mới phẫu thuật, một là chưa thể quay trở lại. Nếu cả hai khỏe mạnh thì lực lượng đội hình sẽ dày hơn, chúng tôi có nhiều phương án tấn công tốt hơn".

z6905860359610-4050e082dd851e25279eca0f89afa97d.jpg
Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu đạt thành tích tốt nhất không chỉ ở quốc nội mà cả đấu trường quốc tế.

Chưa nói đến các đấu trường quốc tế, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng bảo vệ ngôi vương ở LPBank V.League cũng là hành trình khó khăn. Hiện có 4 đến 5 đội giàu tham vọng và đầu tư mạnh mẽ, tạo nên một cuộc đua khốc liệt. Việc tạo nên một đội ngũ có chiều sâu là cần thiết, phục vụ cho kế hoạch xoay tua cũng như theo đuổi các mục tiêu.

Ông Vũ Hồng Việt chia sẻ thêm, hiện Thép Xanh Nam Định đang có kế hoạch nhập tịch cho cầu thủ Việt kiều Kevin Phạm Ba. "Chúng tôi mới đang làm mọi thủ tục giấy tờ, còn để thành công cũng cần có thời gian", chiến lược gia 46 tuổi cho biết.

Thanh Hải
