Thể thao

Google News

HLV PSG khen ngợi nức nở thủ môn mới để chọc tức Donnarumma

Đặng Lai

TPO - Sau chiến thắng ở trận tranh Siêu cúp châu Âu rạng sáng nay, HLV Luis Enrique đã khen ngợi tân binh Chevalier, như một động thái chọc tức Donnarumma.

cuekj7zrrjocdjjcgq4kfskh2i.jpg

Lucas Chevalier, người vừa đến CLB cách đây 4 ngày, đã nhận được lời khen ngợi từ các đồng đội và Luis Enrique sau khi thực hiện một số pha cứu thua ngoạn mục, bao gồm pha cản cú sút của Micky van de Ven trong loạt luân lưu. Màn thể hiện của anh góp công lớn giúp PSG ngược dòng thắng Tottenham để giành Siêu Cúp châu Âu.

Chevalier đã phần nào đền đáp kỳ vọng của PSG trong bối cảnh anh đến để thay thế vị trí của Gianluigi Donnarumma, thủ thành đang trở thành “cái gai” trong mắt đội bóng.

Sau thắng lợi vào rạng sáng nay, Luis Enrique đã nhân màn trình diễn này để khen ngợi Chevalier. Đó dường như cũng là thông điệp cho thấy với Chevalier, ông không còn cần Donnarumma nữa.

"Chúng tôi trông cậy vào Lucas (Chevalier)... cậu ấy vừa mới đến, nhưng đã đến lúc cậu ấy thể hiện. Chúng tôi rất vui vì cậu ấy đã làm được điều đó", Luis Enrique phát biểu sau khi PSG đánh bại Tottenham với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu.

"Đây là PSG, bạn phải biết cách xử lý áp lực. Lucas là thủ môn hàng đầu, cậu ấy có khả năng làm được điều đó. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy chào mừng cậu ấy bằng một chiếc cúp. Mọi người đều bàn tán về tình hình hiện tại. Vị trí của cậu ấy (Lucas) là không hề dễ dàng, nhưng cậu ấy đã thể hiện tính cách tuyệt vời".

img-6585.jpg

Bên cạnh việc ca ngợi Chevalier như một hành động để “chọc tức” Donnarumma, Luis Enrique đã lên tiếng thừa nhận rằng ông rất tiếc khi lúc này, Donnarumma lại đang trở thành tâm điểm chú ý ở thành Paris.

Bên cạnh ông thầy người Tây Ban Nha, Chevalier cũng nhận được lời tán dương từ đồng đội Ousmane Dembele. "Đó là một kịch bản ấn tượng, khi anh ấy vào sân và cản phá một quả phạt đền. Đây là một khởi đầu tốt cho anh ấy, chúng tôi rất vui mừng", đồng đội người Pháp nói.

PSG sẽ bắt đầu chiến dịch Ligue 1 của mình ở trận gặp Nantes vào Chủ Nhật. Và họ sẽ bắt đầu cuộc sống với Chevalier, một trong những thủ thành tài năng nhất Ligue 1. Mùa trước, thủ môn 23 tuổi này giúp Lille sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu (chỉ nhiều hơn PSG đúng 1 bàn thua). Thành tích đó giúp anh lọt vào đội hình tiêu biểu của Ligue 1.

Đặng Lai
