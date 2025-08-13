Donnarumma nổi loạn, ám chỉ PSG bội bạc trước thềm Siêu cúp châu Âu

TPO - Thủ môn Gianluigi Donnarumma đã phá vỡ sự im lặng sau khi bị PSG loại khỏi đội hình tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu 2025 với Tottenham. Donnarumma chỉ trích PSG bội bạc và ngầm ám chỉ sẽ ra đi ngay trong mùa hè này.

Donnarumma ăn mừng chức vô địch C1 châu Âu 2025

Gianluigi Donnarumma là trụ cột trong đội hình giúp PSG giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải trước. Anh cũng được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Donnarumma và PSG bất ngờ đổ vỡ ở mùa hè này.

Trên trang cá nhân, Donnarumma chỉ trích PSG bội bạc và gửi lời chia tay đến người hâm mộ đội bóng Pháp. Thủ môn người Italia viết: “Thật không may, ai đó đã quyết định rằng tôi không còn là một phần của đội bóng và không thể đóng góp vào thành công của đội. Tôi rất thất vọng và chán nản”.

“Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được nhìn vào mắt các cổ động viên tại Parc des Princes một lần nữa và nói lời chia tay đúng cách. Nếu điều đó không xảy ra, tôi muốn các bạn biết rằng sự ủng hộ và tình cảm của các bạn rất ý nghĩa với tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên”.

Theo truyền thông Pháp, Donnarumma đã bị loại khỏi các buổi tập của đội bóng sau khi ban lãnh đạo PSG thông báo tân binh Lucas Chevalier sẽ trở thành thủ môn số 1 của họ ở mùa giải mới. Chevalier được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1 2024/25, vừa chuyển đến PSG từ Lille với giá 40 triệu euro. Ngôi sao 23 tuổi người Pháp dự kiến sẽ bắt chính trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham vào rạng sáng mai trong bối cảnh Donnarumma bị gạch tên.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Luis Enrique cho biết ông là người quyết định loại bỏ Donnarumma và sẵn sàng chịu 100% trách nhiệm. Trước đó, tương lai của Donnarumma tại PSG đã bị đồn thổi khá nhiều vì hợp đồng của thủ môn này chỉ còn thời hạn 1 năm.

Hiện tại, một loạt CLB lớn ở Anh đang theo dõi sát tình hình của Donnarumma. MU và Man City sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ thủ môn người Italia nếu PSG để anh ra đi.