Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị huỷ kết quả ở giải Vô địch thế giới 2025

TPO - Một loạt trận thắng của tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam tại giải Vô địch thế giới 2025 đã bị huỷ bỏ vì một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu.

Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam mất vé vào vòng loại trực tiếp

Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gây tiếng vang lớn ở giải Vô địch thế giới 2025 đang diễn ra tại Indonesia. Đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh thắng liên tiếp 3 trận đầu tiên trước chủ nhà Indonesia, Serbia và Canada. Phải đến trận thứ 4, bóng chuyền U21 nữ Việt Nam mới chịu thất bại trước đối thủ cực mạnh là Argentina.

Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam khiến các đối thủ nghi ngờ và yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) vào cuộc điều tra. Trong đó, hai vận động viên của U21 nữ Việt Nam phải tiến hành các bài kiểm tra liên quan và vắng mặt trong trận cuối cùng vòng bảng với U21 nữ Puerto Rico.

Ở trận đấu kết thúc vào chiều 12/8, tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam đánh bại U21 nữ Puerto Rico 3-1 để chiếm vị trí nhì bảng A, qua đó giành vé vào vòng 1/8. Thế nhưng, niềm vui của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh không kéo dài được lâu. Tối muộn cùng ngày, FIVB ra thông báo chính thức, tuyên bố Việt Nam sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu và huỷ bỏ kết quả các trận đấu có vận động viên này tham dự.

Tuyên bố của FIVB nêu rõ: Sau khi có những lo ngại về việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào đội tuyển U21 quốc gia tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới FIVB 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định. Cuộc điều tra kết luận rằng người chơi nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB năm 2023.

Do đó, theo Điều 13.5.2 của Quy định sự kiện và Điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật FIVB đã ra phán quyết rằng các trận đấu của tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam mà vận động viên này tham gia sẽ bị hủy bỏ và người chơi sẽ bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức.

Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng ở Indonesia

Theo Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật và xem xét các tình tiết của vụ việc, Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng sau giải đấu. Tại thời điểm đó, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và vận động viên sẽ được mời cung cấp quan điểm của mình bằng văn bản”.

Như vậy, tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị huỷ bỏ kết quả 4 trận đầu tiên (thắng 3, thua 1), và chỉ được tính duy nhất trận thắng U21 nữ Puerto Rico. Với kết quả này, U21 nữ Việt Nam rơi xuống bét bảng A và phải tham gia vòng đấu phân hạng 17 đến 24.

Theo cập nhật từ giải đấu, đối thủ của U21 nữ Việt Nam là U21 nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, đội chủ nhà U21 nữ Indonesia thế chỗ đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh tại vòng knock-out.