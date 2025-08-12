Nhận định Fenerbahce vs Feyenoord, 00h00 ngày 13/8: Sức mạnh sân nhà

TPO - Nhận định bóng đá Fenerbahce vs Feyenoord, vòng loại Cúp C1 châu Âu lúc 00h00 ngày 13/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Fenerbahce cần tận dụng triệt để sức mạnh sân nhà để ngược dòng trước Feyenoord.

Nhận định trước trận đấu Fenerbahce vs Feyenoord

Fenerbahce của Jose Mourinho đối mặt với năm thứ hai liên tiếp không thể vượt qua vòng loại Cúp C1 châu Âu. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã thua Feyenoord 1-2 trên sân khách và chịu áp lực cực lớn ở trận lượt về.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Fenerbahce đủ khả năng lội ngược dòng khi được chơi tại sân nhà Sukru Saracoglu. Ít nhất, họ cũng có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ, và nuôi hy vọng đi tiếp.

Thực tế ở trận lượt đi, Fenerbahce không quá lép vế khi phải thi đấu tại Hà Lan. Đội bóng của Mourinho thủng lưới sớm, nhưng tạo ra thế trận cân bằng trong phần lớn trận đấu. Họ thậm chí lấn lướt ở hiệp 2 khi cố gắng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, vấn đề của Fenerbahce là mất tập trung sau khi đạt “thành quả”. Họ thua ở phút 90+1, chỉ 5 phút sau khi gỡ hoà 1-1.

Đây là bài học lớn cho Fenerbahce trước trận lượt về. Với lợi thế sân nhà, họ chắc chắn sẽ tấn công phủ đầu Feyenoord và tạo ra thế trận áp đảo. Thế nhưng, Fenerbahce cần duy trì sự tập trung cao độ nếu không muốn trả giá vì sự hưng phấn nhất thời.

Xét về lực lượng, Fenerbahce sở hữu nhiều ngôi sao hơn, nhưng Feyenoord đã có lối chơi nhuần nhuyễn và khả năng phản công nhanh sắc bén.

Lịch sử gần đây cũng không đứng về phía Fenerbahce, khi đội bóng mạnh của Super Lig đã từng ở trong tình huống tương tự vào năm ngoái, để thua Lille 2-1 ở lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trước khi để thua chung cuộc 3-2.

Tuy nhiên, nhờ việc hoãn trận mở màn giải đấu hàng đầu với Alanyaspor vào cuối tuần, các học trò của Mourinho đã có đủ thời gian để hồi phục cho trận đấu quan trọng vào thứ Ba, trận đấu mà họ bước vào với chuỗi năm trận bất bại trên sân nhà tại Cúp C1 châu Âu.

Ở hướng ngược lại, Feyenoord không được nghỉ ngơi nhiều như vậy khi vẫn phải ra sân ở giải vô địch Hà Lan vào cuối tuần trước. Ngoài ra, Feyenoord chơi cực tệ trên sân khách khi bước ra sân chơi châu lục. Đội bóng Hà Lan đã không thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu UCL nào trên sân khách vào mùa giải 2024-25, và lần cuối cùng họ giữ sạch lưới trong bất kỳ trận đấu trên sân khách nào tại Champions League là vào năm 2002 - trước Newcastle United.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fenerbahce vs Feyenoord

Đội hình dự kiến Fenerbahce vs Feyenoord

Fenerbahce: Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Fred, Szymanski, Amrabat, Brown; Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Hwang, Timber; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda

Dự đoán tỷ số: Fenerbahce 3-1 Feyenoord