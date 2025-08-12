Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Fenerbahce vs Feyenoord, 00h00 ngày 13/8: Sức mạnh sân nhà

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Fenerbahce vs Feyenoord, vòng loại Cúp C1 châu Âu lúc 00h00 ngày 13/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Fenerbahce cần tận dụng triệt để sức mạnh sân nhà để ngược dòng trước Feyenoord.

fenerbahce.jpg

Nhận định trước trận đấu Fenerbahce vs Feyenoord

Fenerbahce của Jose Mourinho đối mặt với năm thứ hai liên tiếp không thể vượt qua vòng loại Cúp C1 châu Âu. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã thua Feyenoord 1-2 trên sân khách và chịu áp lực cực lớn ở trận lượt về.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Fenerbahce đủ khả năng lội ngược dòng khi được chơi tại sân nhà Sukru Saracoglu. Ít nhất, họ cũng có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ, và nuôi hy vọng đi tiếp.

Thực tế ở trận lượt đi, Fenerbahce không quá lép vế khi phải thi đấu tại Hà Lan. Đội bóng của Mourinho thủng lưới sớm, nhưng tạo ra thế trận cân bằng trong phần lớn trận đấu. Họ thậm chí lấn lướt ở hiệp 2 khi cố gắng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, vấn đề của Fenerbahce là mất tập trung sau khi đạt “thành quả”. Họ thua ở phút 90+1, chỉ 5 phút sau khi gỡ hoà 1-1.

Đây là bài học lớn cho Fenerbahce trước trận lượt về. Với lợi thế sân nhà, họ chắc chắn sẽ tấn công phủ đầu Feyenoord và tạo ra thế trận áp đảo. Thế nhưng, Fenerbahce cần duy trì sự tập trung cao độ nếu không muốn trả giá vì sự hưng phấn nhất thời.

Xét về lực lượng, Fenerbahce sở hữu nhiều ngôi sao hơn, nhưng Feyenoord đã có lối chơi nhuần nhuyễn và khả năng phản công nhanh sắc bén.

Lịch sử gần đây cũng không đứng về phía Fenerbahce, khi đội bóng mạnh của Super Lig đã từng ở trong tình huống tương tự vào năm ngoái, để thua Lille 2-1 ở lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trước khi để thua chung cuộc 3-2.

Tuy nhiên, nhờ việc hoãn trận mở màn giải đấu hàng đầu với Alanyaspor vào cuối tuần, các học trò của Mourinho đã có đủ thời gian để hồi phục cho trận đấu quan trọng vào thứ Ba, trận đấu mà họ bước vào với chuỗi năm trận bất bại trên sân nhà tại Cúp C1 châu Âu.

Ở hướng ngược lại, Feyenoord không được nghỉ ngơi nhiều như vậy khi vẫn phải ra sân ở giải vô địch Hà Lan vào cuối tuần trước. Ngoài ra, Feyenoord chơi cực tệ trên sân khách khi bước ra sân chơi châu lục. Đội bóng Hà Lan đã không thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu UCL nào trên sân khách vào mùa giải 2024-25, và lần cuối cùng họ giữ sạch lưới trong bất kỳ trận đấu trên sân khách nào tại Champions League là vào năm 2002 - trước Newcastle United.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fenerbahce vs Feyenoord

untitled.png

Đội hình dự kiến Fenerbahce vs Feyenoord

Fenerbahce: Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Fred, Szymanski, Amrabat, Brown; Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Hwang, Timber; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda

Dự đoán tỷ số: Fenerbahce 3-1 Feyenoord

A Phi
#Fenerbahce vs Feyenoord #nhận định Fenerbahce vs Feyenoord #nhận định bóng đá #đối đầu Fenerbahce vs Feyenoord

Xem thêm

Cùng chuyên mục