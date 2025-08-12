Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Club Brugge vs Salzburg, 00h30 ngày 13/8: Nỗi buồn của khách quen

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Club Brugge vs Salzburg, vòng sơ loại Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Salzburg là khách quen của Cúp C1 châu Âu. Nhưng xem ra sau đêm nay, điều này sẽ không còn xuất hiện.

r1451089-1296x518-5-2.jpg

Nhận định trước trận đấu Club Brugge vs Salzburg

Club Brugge nắm giữ lợi thế mong manh trước trận lượt về vòng loại thứ 3 Champions League với RB Salzburg. Tỷ số 1-0 nghiêng về Club Brugge khiến đội bóng Áo còn rất nhiều việc phải làm trên hành trình giành vé vào vòng đấu chính.

Salzburg đã 6 mùa liên tiếp góp mặt ở vòng bảng/phân hạng của Cúp C1 châu Âu. Đó là lý do dù chẳng vô địch hay thậm chí lọt vào bán kết nhưng CLB này vẫn có vé đại diện cho châu Âu đến với FIFA Club World Cup 2025. Điều Salzburg hơn những CLB lớn của châu Âu chính là sự ổn định. Và họ đang đứng trước mùa giải thứ 7 liên tiếp xuất hiện ở đấu trường hấp dẫn nhất châu lục.

Tuy nhiên, Salzburg đang đối diện với nhiều khó khăn khi lượt đi ngay trên sân nhà, họ đã thua Club Brugge với tỷ số 1-0. Đây là trận đấu phản ánh sự kém cỏi của hàng công Salzburg khi họ sút tới 20 lần nhưng không cơ hội nào được tính là “rõ ràng”, và CLB Áo cũng không ghi được bàn nào. Club Brugge chỉ dứt điểm 12 lần, song có tới 4 trong số đó là cơ hội rõ ràng và họ ghi 1 bàn.

i.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Club Brugge vs Salzburg

Lý do lớn dẫn tới sự trầy trật của Salzburg ở giai đoạn đầu là họ đang vắng hàng loạt trụ cột. Trong thời gian qua, đội bóng Áo thường xuyên mất gần như cả một đội hình. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ khi 9 cầu thủ của họ vắng mặt, gồm Karim Konate, chân sút quan trọng đã ghi 35 bàn sau 65 trận khoác áo Salzburg ở 3 mùa giải vừa qua.

Vắng nhiều ngôi sao khiến Salzburg chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất. Salzburg vừa vùi dập Grazer AK với tỷ số 5-0 hôm thứ Bảy. Chiến thắng đó đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng của đội bóng Áo và đó cũng chỉ là lần đầu tiên ở mùa giải này họ được hưởng niềm vui.

Bên kia chiến tuyến, Club Brugge đang tự tin sau chiến thắng 2-0 đầy phấn khích trước Cercle Brugge trong trận derby thủ đô. Họ đã nối dài chuỗi trận thăng hoa của mình lên 3 thắng trong 4 lần ra sân vừa qua. Bên cạnh đó, CLB này đã thắng 3 trong 4 trận đấu chính thức vừa qua trên sân nhà (hòa 1). Đây là hành trang để họ hoàn toàn có thể tự tin tiến vào vòng trong.

Đội hình dự kiến Club Brugge vs Salzburg

Club Brugge (4-3-3): Jackers; Spileers, Seys, Onyedika, Mechele; Romero, Reis, Vanaken; Vermant, Vetlesen, Tzolis.

Salzburg (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Diabate, Kratzig; Kjaergaard, Bidstrup, Baidoo, Rasmussen; Onisiwo, Kitano.

Dự đoán tỷ số: Club Brugge 1-1 Salzburg

Đặng Lai
