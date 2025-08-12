Nhận định nữ Indonesia vs nữ Campuchia, 19h30 ngày 12/8: Trận cầu danh dự

TPO - Nhận định bóng đá nữ Campuchia vs nữ Indonesia, vòng bảng giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, lúc 19h30 ngày 12/8 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lợi thế thể hình, thể lực và kinh nghiệm, đội bóng xứ Vạn đảo được đánh giá nhỉnh hơn trong mục tiêu giành chiến thắng danh dự trước khi rời giải.

Nhận định trước trận đấu

Sau hai lượt trận toàn thua, nữ Indonesia và nữ Campuchia đã chính thức bị loại. Cả hai đội chưa ghi được bàn nào, cùng để thủng lưới 14 lần, chia nhau hai vị trí cuối bảng A. Trận đối đầu này vì thế chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Hai lượt trận đầu, nữ Indonesia thua Thái Lan 0-7 và Việt Nam 0-7, cho thấy hạn chế từ khâu phòng ngự đến kiểm soát bóng. Dù vậy, họ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Campuchia nhờ sở hữu một số cầu thủ lai có thể hình và thể lực vượt trội, cùng cách tổ chức trận đấu bài bản hơn.

Bên kia chiến tuyến, nữ Campuchia thua Việt Nam 0-6 và Thái Lan 0-7. Đội bóng xứ Chùa tháp chơi đơn giản, phòng ngự thiếu chắc chắn và dễ bị bắt bài, và chắc chắn sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với những cầu thủ có tốc độ như Isa Guusje Warps hay Vivi Octavia của Indonesia.

Khi gặp đối thủ ngang tầm, khả năng tiếp cận cầu môn của cả hai đội sẽ được cải thiện, nhưng với lợi thế thể lực và kinh nghiệm, Indonesia vẫn là lựa chọn sáng cửa hơn cho một chiến thắng danh dự.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 5 trận gần nhất, nữ Indonesia thắng 1 và thua 4. Thành tích của nữ Campuchia có phần khá hơn đôi chút với 1 thắng, 1 hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Campuchia là trước Saudi Arabia diễn ra ở một trận giao hữu.

Ở hai lần chạm trán trong năm 2024, Indonesia nhỉnh hơn với 1 chiến thắng và 1 trận hòa trước Campuchia.

Đội hình dự kiến:

Indonesia: Norffince Boma, Safira Ika, Khomariyah, Shalika Aurelia, Anggi Puspita, Baiq Amiatun, Victoria de Zeeuw, Frederica Nahon, Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, Vivi Octavia.

Campuchia: Boravy, Sreilas, Sreyroth, Chhiv, Sok Li, Sothea, Maysam, Sovanmony, Saody, Sreybol, Sreyleak.

Dự đoán tỷ số: Nữ Indonesia 1-2 nữ Campuchia