Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Cả Đông Nam Á chỉ Việt Nam vượt qua vòng loại U20 nữ châu Á

Đặng Lai

TPO - Trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 Việt Nam đã dễ dàng vượt qua Kyrgyzstan để giành vị trí dẫn đầu, qua đó chính thức tiến vào VCK. Đáng chú ý, Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á duy nhất vượt qua được vòng loại.

530265600-1085820157085230-7286443532591230872-n.jpg

Ở trận đấu tối qua, tuyển nữ U20 Việt Nam vừa vượt trội về trình độ vừa nắm lợi thế sân bãi. Đội dễ dàng làm chủ cuộc chơi và ghi bàn ngay phút thứ 3. Trong một tình huống phá bóng thiếu dứt khoát, hậu vệ áo trắng đã đưa bóng đến đúng vị trí của Hồng Vân. Chân sút này tung ra cú đá vào góc hiểm mở điểm cho đội nhà.

Sau đó, U20 nữ Việt Nam làm chủ trận đấu. Phút 29, họ đã nhân đôi lợi thế và tiếp tục là một tình huống mắc lỗi của hàng thủ đối phương. Khánh Vy căng ngang từ biên phải vào, thủ môn Kyrgyzstan lúng túng đẩy bóng vào lưới.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về các cô gái Việt Nam. Đội ung dung thi đấu trong hiệp 2 khi đã nắm chắc chiến thắng. Do Kyrgyzstan quá yếu đuối nên họ không thể tạo ra sức ép lên các cô gái áo đỏ. Phút 76, đội bóng Trung Á thua bàn thứ 3. Không ai theo kèm Khánh Vy để hậu vệ này dễ dàng đánh đầu tung lưới.

528156647-1082674317399814-2339490234378413005-n.jpg
Việt Nam đá 3 trận thắng cả 3

Việt Nam khép lại chiến dịch vòng loại U20 nữ châu Á 2026 với thắng lợi 3-0 để đứng đầu bảng. Đội thắng cả 3 trận, ghi 14 bàn và không thủng lưới bàn nào, qua đó có vé trực tiếp dự VCK. Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng loại.

Các đại diện khác đều bị loại. Các đội xếp cuối bảng gồm Singapore, Campuchia, Timor Leste. Lào, Myanmar và Malaysia xếp thứ 3 trong khi Indonesia khá khẩm nhất đứng thứ 2 nhưng vẫn bị loại. Lý do vì họ không thể chen chân vào nhóm 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Với Thái Lan, do họ là chủ nhà của VCK nên đội bóng này được miễn đá vòng loại trong khi 2 đại diện còn lại của khu vực là Brunei và Philippines không cử đại diện tham dự.

Đặng Lai
#U20 nữ châu Á #U20 nữ châu Á 2026 #nữ Việt Nam #bóng đá nữ #U20 Việt Nam #Việt Nam vs Kyrgyzstan #Indonesia

Xem thêm

Cùng chuyên mục