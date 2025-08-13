Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nói gì về án phạt của FIVB tại giải U21 nữ thế giới 2025?

Trọng Đạt
TPO - Sáng 13/8, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về trường hợp vận động viên bị cho là không đủ điều kiện tham gia Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia.

1.jpg

Trong thông báo, VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên choFIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về vận động viên không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.

VFV cho biết, đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Trước đó, bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gây tiếng vang lớn ở giải Vô địch thế giới 2025 đang diễn ra tại Indonesia khi thắng liên tiếp 3 trận đầu tiên trước chủ nhà Indonesia, Serbia và Canada, chỉ chịu thất bại trước đối thủ cực mạnh là Argentina.

Màn trình diễn xuất sắc của tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam khiến các đối thủ nghi ngờ và yêu cầu FIVB vào cuộc điều tra. Trong đó, hai vận động viên của U21 nữ Việt Nam phải tiến hành các bài kiểm tra liên quan và vắng mặt trong trận cuối cùng vòng bảng với U21 nữ Puerto Rico.

Sau đó, FIVB ra thông báo chính thức, tuyên bố Việt Nam sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu và huỷ bỏ kết quả các trận đấu có vận động viên này tham dự.

Cụ thể, tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị huỷ bỏ kết quả 4 trận đầu tiên (thắng 3, thua 1), và chỉ được tính duy nhất trận thắng U21 nữ Puerto Rico. Với kết quả này, U21 nữ Việt Nam rơi xuống cuối bảng A và phải tham gia vòng đấu phân hạng 17 đến 24.

Theo cập nhật từ giải đấu, đối thủ của U21 nữ Việt Nam là U21 nữ Ai Cập. Trong khi đó, đội chủ nhà U21 nữ Indonesia thế chỗ đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh tại vòng knock-out.

Trọng Đạt
