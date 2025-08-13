Nhận định U23 Nữ Australia vs Nữ Timor Leste, 19h30 ngày 13/8: Thắng và chờ đợi

TPO - Nhận định bóng đá U23 Nữ Australia vs Nữ Timor Leste, Giải vô địch nữ Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Australia đương nhiên sẽ hướng tới một chiến thắng. Họ muốn thắng đậm để chờ kết quả thuận lợi ở cặp đấu cùng giờ.

Nhận định trước trận đấu U23 Nữ Australia vs Nữ Timor Leste

Tưởng như sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Philippines, nhất là đã thua trận đầu tiên trước Myanmar. Nhưng các cầu thủ Australia đã chơi một trận đấu rất khoa học và sắc sảo. Họ thay tới 10 vị trí so với đội hình xuất phát ở ngày ra quân và các cô gái trẻ xứ chuột túi đã thể hiện đúng những phẩm chất mạnh mẽ nhất của mình.

Australia tạo ra thế trận áp đảo. Họ khiến Philippines gần như không thể tiếp cận vòng cấm. Chứng kiến những gì Australia thể hiện, người hâm mộ có thể liên tưởng tới trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vừa kết thúc vào tối 12/8. Kết quả là tối thiểu nhưng sự áp đảo Việt Nam tạo ra là tối đa. Australia cũng tương tự.

Ngoài bàn thắng ở phút cuối cùng của hiệp 1, họ tạo ra 2 tình huống đối mặt nữa khiến khung thành Philippines rung chuyển. Trong khi đó, cả trận Philippines không một lần khiến thủ môn đối phương phải làm việc.

Thất bại này đã giáng đòn mạnh vào nỗ lực bảo vệ chức vô địch của Philippines. Vì hôm nay, họ sẽ phải tử chiến với Myanmar trong khi Australia rộng đường tiến bước. Họ chỉ cần thắng Timor Leste với tỷ số đậm là gần như sẽ chắc chắn đoạt vé đi tiếp. Khả năng Australia bị loại chỉ xảy ra nếu như Philippines thắng Myanmar với những tỷ số như 3-2, 4-3 hay 5-4… trở lên.

Nhìn chung thì Australia đang thoải mái ở vòng đấu cuối cùng. Mục tiêu giành chiến thắng trước đội bóng yếu nhất bảng là rất đơn giản với họ, vấn đề là các cô gái Australia sẽ chơi với bao nhiêu phần trăm thực lực, có thắng đậm hay không?

Australia (trái) sẽ tiến vào bán kết?

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Nữ Australia vs Nữ Timor Leste

Với tần suất thi đấu dày đặc, thời tiết lại nắng nóng, việc Australia thay hàng loạt vị trí so với trận trước là điều dễ hiểu. Nhưng với bất cứ đội hình nào đi nữa, họ đủ sức nã vào lưới đối thủ một cơn mưa gôn. Timor Leste là một trong những nền bóng đá yếu nhất khu vực. Đáng ra đội tuyển này không được tham dự giải đấu năm nay nhưng vì Singapore rút lui vào giờ chót nên họ mới có vé.

Đến với sự kiện Ở Việt Nam, Timor Leste chủ yếu làm "bia đỡ đạn". Lần gặp Australia gần nhất ở giải vô địch nữ 2019, họ đã thủng lưới tới 9 bàn. Đến Campuchia mà Timor Leste cũng thua tới 0-12. Năm nay, đội tuyển này thua nhẹ hơn. Nhưng họ cũng bị Philippines vùi dập 7-0 và Myanmar đánh bại 3-1.

Trước Australia, có phép màu mới giúp đội tuyển này tránh khỏi thất bại. Câu trả lời được NHM quan tâm có lẽ chỉ là Australia có thể đi tiếp hay không và sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết mà thôi?