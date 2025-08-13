Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Siêu cúp châu Âu, PSG vs Tottenham, 02h00 ngày 14/8: Khẳng định vị thế

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Tottenham, Siêu cúp châu Âu 2025 lúc 02h00 ngày 14/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG và Tottenham có cơ hội bổ sung thêm một danh hiệu nữa nếu giành chiến thắng tại Stadio Friuli, Udine (Italia). Với đẳng cấp đã được chứng minh, thầy trò Luis Enrique đủ tự tin đánh bại Spurs, đội bóng vẫn đang ở buổi bình minh của cuộc tái thiết.

scup-6229.jpg

Nhận định trước trận đấu PSG vs Tottenham

PSG đến với Siêu Cúp châu Âu 2025 với tư cách nhà vô địch Champions League 2024/25, nơi họ thể hiện sức mạnh không gì cản nổi với những chiến thắng đặc biệt ấn tượng, bao gồm kết quả 5-0 ở trận chung kết với Inter. Đây là lần thứ hai PSG tham gia vào trận tranh Siêu Cúp, sau lần đầu vào năm 1996 và thua Juventus với tổng tỷ số 2-9. Điều này đồng nghĩa, Les Parisiens đang đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu này lần đầu tiên trong lịch sử.

Hồi tháng trước, đội quân của Luis Enrique đã bỏ lỡ danh hiệu FIFA Club World Cup 2025 sau thất bại bất ngờ trước Chelsea. Điều này cho thấy PSG không phải không thể đánh bại. Họ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, và quyết tâm này được thể hiện bằng hai bản bản hợp đồng hơn 100 triệu bảng với hậu vệ Illia Zabarnyi cùng thủ môn Lucas Chevalier.

Về phía Tottenham, sau khi cán đích ở vị trí thứ 17 mùa trước, Thomas Frank đã được bổ nhiệm với nhiệm vụ đưa Spurs tới vinh quang mới, với bước ngoặt hy vọng được tạo ra từ chức vô địch Europa League 2024/25. Mặc dù vậy, dù đã chi ra hơn 120 triệu bảng để tăng cường lực lượng, quá trình tái thiết đang diễn ra chậm chạp.

Tuy có mục tiêu tương tự PSG - lần đầu giành Siêu cúp châu Âu - nhưng xét cả về chất lượng đội hình, lối chơi đến tính gắn kết, đội bóng Bắc London khó có thể so sánh. Họ cũng có rất ít cơ sở để tạo nên chiến thắng bất ngờ như đồng hương Chelsea đã làm tại chung kết FIFA Club World Cup.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Tottenham

PSG và Tottenham từng gặp nhau một lần tại giải giao hữu ICC Cup 2017. Thời điểm ấy Spurs đang là á quân Premier League và được biết đến là đội bóng gắn bó, tràn đầy năng lượng. Không ngạc nhiên khi họ giành chiến thắng 4-2.

Hiện Tottenham thiếu nghiêm trọng những phẩm chất ấy, và phương pháp của tân HLV Thomas Frank chưa cho thấy hiệu quả tức thì. Họ chỉ thắng 2/6 trận giao hữu trước mùa giải, trong đó có thất bại tan nát 0-4 trước Bayern. Với PSG, trước trận thua Chelsea, họ khiến tất cả phải ngả mũ khi đánh bại Real, Bayern cùng Inter Miami.

Cũng cần lưu ý, 11/12 trận tranh Siêu Cúp châu Âu gần nhất, phần thắng đều thuộc về nhà vô địch Champions League. Ngoài ra, 5 trận trở lại đây luôn kết thúc không quá hai bàn trong 90 phút thi đấu chính thức.

Thông tin lực lượng PSG vs Tottenham

Tương lai không rõ ràng khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma bị Luis Enrique gạt ra khỏi đội hình, và tân binh Lucas Chevalier sẵn sàng lấp đầy khung gỗ. PSG cũng không có sự phục vụ của Joao Neves vì án treo giò 2 trận từ FIFA.

Về phần Tottenham, James Maddison gia nhập danh sách chấn thương cùng Dejan Kulusevski và Radu Dragusin. Tiền đạo Dominic Solanke và hậu vệ trái Destiny Udogie cũng nhiều khả năng ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến PSG vs Tottenham

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus

Dự đoán tỷ số PSG 3-1 Tottenham

Thanh Hải Thanh Hải
#Siêu cúp châu Âu 2025 #tường thuật Siêu cúp châu Âu 2025 #trực tiếp Siêu cúp châu Âu 2025 #PSG vs Tottenham #nhận định PSG vs Tottenham #soi kèo PSG vs Tottenham #trưc tiếp PSG vs Tottenham #tỷ lệ PSG vs Tottenham #dự đoán PSG vs Tottenham #đối đầu PSG vs Tottenham

Xem thêm

Cùng chuyên mục