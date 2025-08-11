Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đội bóng của Công Phượng gặp Quảng Ninh trận mở màn Giải hạng nhất 2025/26

Trọng Đạt

Ngày 11/8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2025/26.

1-9780.jpg

Ở vòng 1, đương kim á quân Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ là Trường Tươi Bình Phước) sẽ làm khách trên sân của CLB Quảng Ninh.

Mùa trước, Trường Tươi Đồng Naiđã để thua Đà Nẵng trong trận play-off thăng hạng V-League, nhưng từ chối suất lên hạng sau khi Quảng Nam bỏ giải.

Trong khi đó, Quảng Ninh là tân binh Giải hạng nhất, sau khi cùng Đại học Văn Hiến đồng vô địch Giải hạng nhì 2025.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, đội mới xuống hạng Quy Nhơn Bình Định sẽ gặp Đồng Tháp. Đội mới lên hạng Bắc Ninh sẽ làm khách trước Long An. Còn TPHCM và trẻ TPHCM gặp nhau ở trận derby ngay ngày khai màn.

Giải hạng nhất quốc gia 2025/26 có 13 CLB tham dự, sẽ khởi tranh từ ngày 19/9/2025 và kết thúc ngày 20/6/2026. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà – sân khách, tính điểm xếp hạng.

Tổng cộng có 26 vòng và 156 trận đấu. Kết thúc mùa giải, 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành suất lên chơi V-League 2026/27, còn 2 đội xếp cuối xuống chơi tại Giải hạng nhì mùa kế tiếp.

Đội vô địch Giải hạng nhất mùa này sẽ nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng, đội á quân nhận 1 tỷ đồng, còn hạng ba nhận 500 triệu đồng.

Theo điều lệ mới cập nhật của giải, mỗi CLB tham dự được quyền đăng ký tối đa 1 cầu thủ người nước ngoài (ngoại binh), 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (nhập tịch) và 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (gốc Việt chưa có quốc tịch Việt Nam).

Trọng Đạt
