Ai bên cạnh Đình Bắc?

TPO - Tiền đạo Công an Hà Nội sẽ còn hay hơn nếu tiết chế được cảm xúc, nhưng có vẻ như anh cần thêm nhiều thời gian để trưởng thành.

Phút 90+8 trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25-cúp THACO trên sân Thiên Trường, Công an Hà Nội thực hiện pha tấn công nhanh và Đình Bắc có bóng trước vòng cấm Thép Xanh Nam Định. Tiền đạo tuyển U23 Việt Nam tung pha dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, nâng tỷ số trận đấu lên 3-1.

Đó là bàn thắng ấn định kết cục trận đấu, khi thời gian còn lại chỉ đủ để Thép Xanh Nam Định rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

Màn trình diễn của Đình Bắc tạo ấn tượng đặc biệt với cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Henrique Calisto. Ông đánh giá Đình Bắc gợi nhớ lại tiền đạo Lê Công Vinh, hứa hẹn sẽ có tương lai tốt hơn.

Đình Bắc cần thêm thời gian trưởng thành khi còn ở độ tuổi U23

Thực tế không chỉ HLV Calisto, ông Troussier trước đây hay cả thầy cũ của Đình Bắc ở Quảng Nam, HLV Văn Sỹ Sơn cũng đánh giá cao tiềm năng của anh. Dù vậy, vấn đề của Đình Bắc như ông Sơn để cập đến, là kỷ luật và ý thức tập thể.

Để ý thì sau khi ghi bàn vào lưới Nam Định, Đình Bắc đã cởi phăng áo và chạy ra ngoài đường biên để ăn mừng. Hành vi này theo luật bị phạt thẻ vàng và nếu không tiết chế, ở những trận đấu khác anh sẽ gây ảnh hưởng đến toàn đội.

Một cựu ngôi sao lớn của đội tuyển Việt Nam và hiện đang là HLV dày dạn kinh nghiệm ở V-League từng đánh giá, Đình Bắc thường muốn thể hiện mình. Điều đó không xấu nhưng để trở thành một cầu thủ lớn, anh cần lắng nghe và học hỏi nhiều hơn.

Nếu đặt bên cạnh những đàn anh như Lê Công Vinh trước đây hay các ngôi sao đương thời như Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải…Đình Bắc còn cần nhiều thời gian để phấn đấu, trưởng thành.

Để làm được điều đó, ngoài ý thức bản thân, bên cạnh Đình Bắc cần những người thầy và đồng đội tận tâm.