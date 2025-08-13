Cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử chính thức bật khỏi Man City

TPO - Cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử, Jack Grealish chính thức rời Man City đến Everton theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt với giá 50 triệu bảng.

Grealish ra mắt Everton với vẻ ngoài lạ mắt

Rạng sáng nay, Everton xác nhận chiêu mộ thành công Jack Grealish từ Man City theo thoả thuận cho mượn kéo dài hết mùa giải 2025/26, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng.

Grealish chỉ đá chính 16 lần trên mọi đấu trường mùa trước và chỉ có bảy lần tại Ngoại hạng Anh. Tiền vệ chạy cánh này cũng bị loại khỏi đội hình Man City trong trận đấu cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh, gặp Fulham và không được tham dự Club World Cup 2025 tại Mỹ. HLV Pep Guardiola mô tả đây là quyết định chuyên môn thuần tuý, không liên quan gì đến các rắc rối cá nhân của Grealish bên ngoài sân cỏ.

Grealish trưởng thành ở học viện Aston Villa và trở thành đội trưởng CLB này từ năm 2019, khi họ giành vé trở lại Ngoại hạng Anh. Năm 2021, anh chuyển đến Man City với mức giá kỷ lục 100 triệu bảng (118 triệu euro). Đến thời điểm này, Grealish vẫn là cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử.

Tại Etihad, Grealish khởi đầu chật vật nhưng dần dần toả sáng và trở thành ngôi sao yêu thích của HLV Pep Guardiola. Anh góp công lớn giúp Man City giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải 2022/23. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Grealish bắt đầu sa sút phong độ. Tiền vệ người Anh thường xuyên xuất hiện trong tình trạng say xỉn sau các cuộc ăn mừng suốt mùa hè 2023. Kết quả, anh bị Pep Guardiola loại khỏi danh sách đá chính.

Grealish bị chỉ trích vì lối sống buông thả

Guardiola từng bày tỏ mong muốn thấy Grealish trở lại với phong độ như mùa giải 2022/23. “Tôi có muốn Jack của mùa giải ăn ba trở lại không? Có, tôi muốn điều đó, nhưng tôi cố gắng trung thực với bản thân,” vị HLV người Tây Ban Nha nói vào tháng Một.

Đến Everton, Grealish lập tức “xuống tóc” và trở nên gọn gàng hơn. Giới mộ điệu cho rằng Grealish thể hiện quyết tâm tìm lại phong độ đỉnh cao qua động thái này.