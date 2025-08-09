Nhận định Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội, 18h00 ngày 9/8: Siêu kinh điển bóng đá Việt

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội, Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO lúc 18h00 ngày 9/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội là hai đội bóng mạnh nhất V.League, hứa hẹn tạo nên trận siêu kinh điển Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 rực lửa, hấp dẫn và khó đoán trên sân Thiên Trường.

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội

Để tới được trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO, Thép Xanh Nam Định đã trải qua một hành trình ngoạn mục ở LPBank V.League 2024/25. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khởi đầu chậm chạp trong mùa thu, trở lại phong độ vốn có vào mùa đông và khi mùa xuân tới, đã ngự trị ngôi đầu, sau đó tạo nên cái kết rực rỡ vào mùa hè 2025.

Trong bối cảnh thiếu vắng Nguyễn Xuân Son, tài xoay xở của HLV Vũ Hồng Việt và sự đầu tư mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Thép Xanh Nam Định, đội bóng thành Nam dễ dàng vượt qua khó khăn cũng như phần còn lại của giải đấu. Họ bảo vệ thành công chức vô địch V.League với 57 điểm, nhiều hơn mùa trước 4 điểm. Thép Xanh Nam Định cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (51), thủng lưới ít nhất (18).

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định tập luyện đầy hứng khởi tại Thiên Trường.

Bước vào mùa giải mới, HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục được tăng cường những nhân sự mới đầy chất lượng, như A Mít, Văn Tới và ba ngoại binh Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid. Theo HLV 46 tuổi, quá trình hòa nhập của các tân binh đang diễn ra rất tốt, đồng thời đội bóng cũng có sự chuẩn bị hoàn hảo cả về thể lực, chiến thuật cũng như tinh thần sau hai chuyến tập huấn tại Phú Yên và Hàn Quốc.

Bên phía Công An Hà Nội, sự tự tin cũng lên rất cao sau khi đăng quang Cúp Quốc gia 2024/25. Đó là danh hiệu đầu tiên họ giành được cùng HLV Mano Polking, người đang thành công trong việc tạo dựng phong cách, đồng thời biến đội bóng thành cỗ máy chiến thắng. Giống như Thép Xanh Nam Định, đội bóng ngành Công An đang có tham vọng thâu tóm mọi danh hiệu để xác tín cho sự thành công. Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 đương nhiên nằm trong kế hoạch của họ.

Cầu thủ Công An Hà Nội trong buổi tập chiều 8/8 tại Thiên Trường.

Mùa hè này, Công An Hà Nội đã khuynh đảo kỳ chuyển nhượng khi đưa về Trần Đình Tiến, Phạm Lý Đức, tài năng Việt kiều Brandon Ly cùng Adou Minh, China và Stephan Mauk. Chất lượng đội hình và tính cạnh tranh của đội bóng ngành Công An gia tăng đáng kể, sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Cộng thêm kinh nghiệm của HLV Polking, họ chắc chắn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V.League mùa tới, và cả trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 hôm nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội

Trong lần gần nhất ghé thăm Thiên Trường, Công An Hà Nội đã giành chiến thắng vang dội 3-0. Tuy nhiên HLV Polking đang cố gắng khiến các học trò quên đi trận đấu đó khi nhắc nhở về những cơ hội nguy hiểm mà Thép Xanh Nam Định tạo ra. Ông không sai, bởi ở trận lượt về sau đó tại Hàng Đẫy, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện đẳng cấp nhà vô địch với bàn thắng vươn lên dẫn trước, đồng thời tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn trước khi chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

Ngoài 2 trận này, Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội tạo nên kết quả đối đầu khá cân bằng, khi mỗi đội chia nhau 1 chiến thắng và hòa 2 trận trong 4 lần chạm trán.

Thông tin lực lượng Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội

Theo điều lệ của Siêu Cúp Quốc gia 2024/25, mỗi đội đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ, tối đa 30 cầu thủ. Trong đó, tối thiểu 18 cầu thủ chuyên nghiệp, 3 thủ môn, 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, 7 cầu thủ ngoại. Trong danh sách thi đấu gồm 11 cầu thủ, mỗi đội sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, tối đa 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt và 1 cầu thủ Việt gốc nước ngoài.

Cả hai đội đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong mùa hè 2025.

Vì vậy, cả Thép Xanh Nam Định cũng như Công An Hà Nội đều có thể đưa tất cả ngoại binh và Việt kiều họ có vào danh sách. Đây hoàn toàn có thể là trận ra mắt của các tân binh đầy hứa hẹn, như A Mít, Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid bên phía Thép Xanh Nam Định và Phạm Lý Đức, Brandon Ly, Adou Minh, China, Stephan Mauk của Công An Hà Nội.

Đội hình dự kiến Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba, Thanh Hào, Lucas Alves, Văn Vĩ, Tuấn Anh, Caio Cesar, A Mít, Ti Phông, Văn Toàn, Brenner. Công An Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Brandon Ly, Quang Hải, Mauk Igo, Văn Đức, Alan.

Dự đoán tỷ số Thép Xanh Nam Định 1-2 Công An Hà Nội