Quang Hải-lá bài giúp Công an Hà Nội phá ‘dớp’ Siêu cúp?

TPO - Thép Xanh Nam Định đang chiếm nhiều lợi thế trong cuộc đối đầu tại Siêu cúp Quốc gia 2024/25-cúp THACO. Nhưng đội chủ sân Thiên Trường sẽ phải đề phòng trước ngôi sao tấn công bậc nhất Công an Hà Nội đang sở hữu, đó là Nguyễn Quang Hải.

Thép Xanh Nam Định đang có lợi thế nhất định ở trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25-cúp THACO chiều tối nay tại Thiên Trường. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của đông đảo các CĐV. Dù vắng Nguyễn Xuân Son do chấn thương, sức mạnh hàng công Nam Định không có vẻ gì suy suyển khi họ được bổ sung dàn ngoại binh chất lượng cao.

Dù vậy, Công an Hà Nội lại không phải đối thủ “dễ nhằn”, nếu không muốn nói luôn tạo nên thách thức lớn với đội bóng thành Nam. Trong 2 mùa giải vừa qua, dù đăng quang ngôi vô địch V-League nhưng khi gặp Công an Hà Nội ở các cuộc đối đầu trực tiếp, Nam Định thường bất lợi.

Theo thống kê trong 6 lần gặp nhau, Công an Hà Nội thắng 3, hoà 2 và chỉ thua 1 trận trước Nam Định. Tại V-League 2024/25, Công an Hà Nội đánh bại Nam Định 3-0 ngay tại Thiên Trường, và hoà 1-1 ở trận lượt về tại Hàng Đẫy. Có thể nói, sức nóng của “chảo lửa” Thiên Trường không khiến các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Công an Hà Nội e ngại.

Cái tên nguy hiểm nhất bên phía Công an Hà Nội chủ nhà Nam Định phải đề phòng không ai khác chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Quang Hải vẫn là ngôi sao tấn công bậc nhất bóng đá Việt Nam. Đồng đội Nguyễn Filip thừa nhận, Quang Hải là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng.

Nam Định thường gặp khó khăn khi đối đầu Công an Hà Nội ở V-League

Đến thời điểm hiện tại, Quang Hải đã sở hữu một bộ sưu tập gồm mọi danh hiệu quốc nội. Tuy nhiên trong màu áo Công an Hà Nội, anh lại chưa có duyên với Siêu cúp khi để thua Đông Á Thanh Hoá năm 2023.

Trận đấu tại Thiên Trường hôm nay sẽ là cơ hội để Quang Hải giúp Công an Hà Nội thâu tóm thêm danh hiệu còn thiếu. Cùng với Leo Artur và Alan, Quang Hải rất có duyên khi đối đầu Nam Định. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam từng 2 lần phá lưới đội bóng thành Nam ở các cuộc đối đầu gần đây. Phẩm chất của một cầu thủ lớn thể hiện rõ ở Quang Hải, khi anh thường toả sáng đúng lúc khi đội bóng cần.

Đó sẽ là khởi đầu hoàn hảo cho đội bóng của HLV Mano Polking nếu Công an Hà Nội giành chiến thắng, và cũng là một mở đầu đầy sôi động với bóng đá Việt Nam trước mùa giải mới. Không ai nghi ngờ sức mạnh của Thép Xanh Nam Định, nhưng trận Siêu cúp hôm nay sẽ là thử thách lớn với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.