Ba điểm nóng quyết định cuộc chơi trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25-cúp THACO

TP - Không dễ để giới chuyên môn đưa ra dự đoán chính xác về cục diện cũng như kịch bản cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường chiều nay 9/8. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25-cúp THACO có thể được định đoạt bởi những nhân tố đặc biệt ở 2 chiến tuyến.

Nóng nơi tuyến giữa

Khu vực trung tuyến sẽ là nơi cả hai đội đều cố gắng kiểm soát, khi cả Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định đều thiên về tấn công. Trên thực tế, hàng thủ Thép Xanh Nam Định không được đánh giá cao bởi ngoài Nguyên Mạnh dày dạn kinh nghiệm, phần còn lại không phải những gương mặt thuộc tốp đầu.

Tuy nhiên trong tay HLV Vũ Hồng Việt lại quá dư thừa những ngôi sao hàng đầu trên hàng tấn công. Tuyến giữa Nam Định luôn chật chội với những cầu thủ chất lượng cao, cả nội và ngoại binh. Nguyễn Tuấn Anh vốn là “chân tiền” ở HAGL và đội tuyển Việt Nam trước đây nhưng khi đến Nam Định cũng không chắc suất đá chính.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội trong lần gặp nhau gần đây

Trên hàng công, ở mùa giải đầu tiên đăng quang ngôi vô địch V-League, Nam Định sở hữu bộ đôi “sát thủ” Hendrio-Nguyễn Xuân Son với sức công phá vượt hơn nhiều đội bóng. Đến mùa giải năm nay khi Xuân Son vắng mặt vì chấn thương, Nam Định vẫn mạnh với hàng loạt tân binh. Tổng cộng họ có tới 9 ngoại binh và điều lệ Siêu cúp cho phép HLV Vũ Hồng Việt thoải mái với bài toán nhân sự.

Tiền vệ Quang Hải của Công an Hà Nội

Công an Hà Nội tương tự, đang có hàng tiền vệ vào loại bậc nhất ở V-League. Nguyễn Quang Hải là hạt nhân trên hàng tấn công và hỗ trợ cho anh là những nhân tố không kém xuất sắc. Alan, Hugo Gomez hay Phan Văn Đức, Quang Vinh… đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp, có khả năng chớp thời cơ cực tốt.

Sân Thiên Trường chiều tối 9/8 dự báo sẽ không còn chỗ trống khi các CĐV đều chờ đợi cuộc đối đầu giữa 2 người bạn ở đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Tuấn Anh và Quang Hải. Cả hai đều giàu kỹ thuật, chơi bóng như những nghệ sỹ thực thụ và khi cần rất biết cách để toả sáng đúng lúc.

Cuộc chiến bên đường biên

Đoàn Văn Hậu chưa chắc chắn khả năng ra sân do vừa trải qua quá trình điều trị chấn thương, nhưng hành lang cánh Công an Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy hiểm với những chân chạy giàu tốc độ. Phan Văn Đức khi cần có thể dạt ra cánh nhưng chỉ chớp mắt đã có mặt trong vòng cấm. Tiền đạo gốc Nghệ được HLV Park Hang-seo trước đây đặc biệt ưu ái bởi sức chiến đấu mạnh mẽ, khả năng cơ động và cả chớp thời cơ.

Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định cũng có thể tự tin với Văn Vĩ đang chơi ngày càng ổn định ở cả CLB cũng như khi lên tuyển. Anh là mẫu hậu vệ rất có duyên ghi bàn khi tham gia tấn công.

Tương tự, Văn Toàn và Lâm Ti Phông dù mỗi người 1 phong cách nhưng luôn giàu năng lượng và kỹ thuật. Nguyễn Phong Hồng Duy là một lựa chọn khác cho HLV Vũ Hồng Việt nếu muốn tăng màu sắc cho hàng tấn công. Rất thú vị khi đây đều là những người bạn thân, đặc biệt hiểu nhau cả về chuyên môn cũng như ngoài sân cỏ. Điều đó tạo cho Nam Định sự gắn kết đáng kể, đặc biệt khi gặp những đối thủ ngang tầm.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định tập luyện trên sân Thiên Trường

Thủ môn Nguyễn Filip khi nhắc đến Thép Xanh Nam Định cũng không giấu sự hứng khởi khi cho rằng, gặp đối thủ mạnh là động lực để anh và các đồng đội ở Công an Hà Nội chơi cống hiến, giàu khát khao hơn. Đó sẽ là màn thử thách lớn với Nguyễn Filip khi bên kia chiến tuyến đều là những chân sút hàng đầu V-League.

Nhận định với Tiền Phong, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng khi hai đối thủ ngang cơ gặp nhau, kết quả trận đấu sẽ được quyết định bởi những sai sót hoặc tình huống toả sáng mang tính chất cá nhân.

Kyle Hudlin, tiền đạo người Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 2m01 của Thép Xanh Nam Định

“Tôi cho rằng không dễ để đoán được kết quả trận đấu. Hai đội quá hiểu nhau và đều sở hữu những cầu thủ hay bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện nay. Xét về đối đầu, Công an Hà Nội mùa trước nhỉnh hơn khi thắng 1 và hoà 1 khi gặp Nam Định. Tuy nhiên Nam Định có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường. Theo tôi, đội nào có sự chuẩn bị tốt hơn, vào trận với tinh thần mạnh mẽ và khát khao lớn hơn sẽ giành chiến thắng”-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Nam Định sẽ phải đặc biệt cảnh giác trước khả năng gây đột biến của Nguyễn Quang Hải. Đây là cầu thủ tạo cảm hứng cho Công an Hà Nội và nếu Hải “con” chơi tốt, Công an Hà Nội sẽ rất đáng gờm. Chiều ngược lại, Công an Hà Nội sẽ phải chuẩn bị cho sức ép sân Thiên Trường cũng như dàn ngoại binh của Nam Định tạo nên.