Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trận bán kết của tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch nữ Đông Nam Á áp dụng VAR

Đặng Lai

TPO - Theo thông báo của ban tổ chức giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, từ vòng bán kết, công nghệ VAR sẽ được đưa vào các trận đấu.

vn7.jpg

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ về bước tiến này: "Việc triển khai VAR nhằm nâng cao tính công bằng, minh bạch và hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn trong những tình huống then chốt. Việc đưa VAR vào giải đấu được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh bóng đá nữ Đông Nam Á".

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 21 năm tồn tại, giải vô địch nữ Đông Nam Á có sự xuất hiện của VAR. Dù công nghệ này đã được đưa vào các giải đấu của nam cấp độ khu vực, từ lứa U16 đến đội tuyển quốc gia nhưng chỉ tới năm nay, bóng đá nữ mới được cung cấp VAR nhằm giúp các trọng tài có thể đưa ra quyết định một cách chuẩn xác nhất.

dc0b3db23e854c15b94ab0254776f9af.jpg
Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Australia tại sân Lạch Tray

Để chuẩn bị cho việc áp dụng VAR trên sân Lạch Tray, AFF đã cử một đoàn chuyên gia đến Hải Phòng để tiến hành quá trình khảo sát thực tế, qua đó triển khai lắp đặt thiết bị sử dụng công nghệ VAR. Ở LPBank V.League mùa trước, sân Lạch Tray thường xuyên triển khai VAR nên có lẽ việc đưa công nghệ này vào thực tế không phải là điều quá khó khăn.

Theo lịch thi đấu, lúc 16h00 ngày 16/8, trận bán kết đầu tiên giữa Thái Lan và Myanmar sẽ diễn ra. 20h00 cùng ngày là màn đối đầu giữa Việt Nam và U23 Australia. Cả 2 cuộc so tài này đều diễn ra tại Lạch Tray.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Đặng Lai
#ASEAN Cup #ASEAN Cup 2025 #vô địch Đông Nam Á #Nữ Thái Lan #Nữ Việt Nam #bóng đá nữ #Huỳnh Như #VAR

Xem thêm

Cùng chuyên mục