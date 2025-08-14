Trận bán kết của tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch nữ Đông Nam Á áp dụng VAR

TPO - Theo thông báo của ban tổ chức giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, từ vòng bán kết, công nghệ VAR sẽ được đưa vào các trận đấu.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ về bước tiến này: "Việc triển khai VAR nhằm nâng cao tính công bằng, minh bạch và hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn trong những tình huống then chốt. Việc đưa VAR vào giải đấu được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh bóng đá nữ Đông Nam Á".

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 21 năm tồn tại, giải vô địch nữ Đông Nam Á có sự xuất hiện của VAR. Dù công nghệ này đã được đưa vào các giải đấu của nam cấp độ khu vực, từ lứa U16 đến đội tuyển quốc gia nhưng chỉ tới năm nay, bóng đá nữ mới được cung cấp VAR nhằm giúp các trọng tài có thể đưa ra quyết định một cách chuẩn xác nhất.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Australia tại sân Lạch Tray

Để chuẩn bị cho việc áp dụng VAR trên sân Lạch Tray, AFF đã cử một đoàn chuyên gia đến Hải Phòng để tiến hành quá trình khảo sát thực tế, qua đó triển khai lắp đặt thiết bị sử dụng công nghệ VAR. Ở LPBank V.League mùa trước, sân Lạch Tray thường xuyên triển khai VAR nên có lẽ việc đưa công nghệ này vào thực tế không phải là điều quá khó khăn.

Theo lịch thi đấu, lúc 16h00 ngày 16/8, trận bán kết đầu tiên giữa Thái Lan và Myanmar sẽ diễn ra. 20h00 cùng ngày là màn đối đầu giữa Việt Nam và U23 Australia. Cả 2 cuộc so tài này đều diễn ra tại Lạch Tray.