Hai ứng viên vô địch bất phân thắng bại trận ra quân LPBank V-League 2025/26

Trái ngược với hiệp 1, hiệp 2 trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel diễn ra với chất lượng chuyên môn thấp. Cầu thủ hai đội liên tục phạm lỗi, nằm sân và không tạo ra tình huống phối hợp tấn công nào thực sự nguy hiểm. Tỷ số 1-1 được giữ hết trận đấu.
80': Leo Artur đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi tạt bóng nguy hiểm, nhưng Văn Đức kịp bay người bắt dính bóng cực kỳ đẹp mắt.
75': Công an Hà Nội có cơ hội hiếm hoi ở hiệp 2 khi Quang Hải chọc khe đẹp mắt cho Văn Đức. Tiền vệ này chuyền ngang cho Đình Bắc dứt điểm, nhưng số 9 sút bóng không tốt và hậu vệ đội khách dễ dàng cản phá.
70': Công an Hà Nội thay thêm 2 người, Vitao và Đình Trọng nhường chỗ cho Hugo Gomes và Nguyễn Văn Đức.
56': Số 8 của Công an Hà Nội nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ. Hiệp 2 đang diễn ra khá tẻ nhạt và vỡ vụn vì các tình huống phạm lỗi của hai đội.
50': HLV Polking quyết định tung Đình Bắc vào sân thay Phan Văn Đức. Bên cạnh đó, Lê Văn Đô cũng vào thay Pendant dính chấn thương.
46': Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel rút Đinh Xuân Tiến cùng Nguyễn Văn Toàn rời sân. Vào thay là Đặng Văn Trâm và Lê Quốc Nhật Nam.
Thể Công Viettel gây bất ngờ khi mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 nhờ công của Lucao, nhưng họ không thể đứng vững trước sức ép của Công an Hà Nội. Nếu các chân sút chủ nhà không phung phí cơ hội, tỷ số hiệp 1 có lẽ không dừng lại ở 1-1.
41': Công an Hà Nội đang áp đảo hoàn toàn và không cho Thể Công Viettel cơ hội tấn công. Đội chủ nhà vừa có thêm cơ hội từ phạt góc, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh sút bóng không tốt.
35': Công an Hà Nội có thêm tình huống phối hợp tấn công cực hay bên cánh trái, Leo Artur bật tường với Quang Hải thoát xuống đối mặt với Văn Phong. Tuy nhiên, số 10 lại sút bóng không chính xác trong thế đối mặt.
28': Công an Hà Nội phản công nhanh sau khi giành được bóng ở giữa sân. Leo Artur dẫn bóng và chuyền dọn cỗ cho Quang Hải, nhưng số 19 lại dứt điểm quá nhẹ khi đối mặt với Văn Phong. Rất đáng tiếc cho Công an Hà Nội.
25': Công an Hà Nội tấn công đẹp mắt ở trung lộ, Quang Hải thoát xuống đối mặt với Văn Phong nhưng bóng trôi quá nhanh khiến anh không kịp dứt điểm. Sau đó, Phan Văn Đức cố gắng móc bóng không thành công.
23': Áp lực cực lớn mà Công an Hà Nội tạo ra đã mang lại kết quả. Từ pha căng ngang của Thành Long, Alan đệm bóng cực nhanh khiến Văn Phong bó tay chịu thua. 1-1 cho Công an Hà Nội.
19': Leo Artur có cơ hội trong vòng cấm Thể Công Viettel và sút cực nhanh. Tuy nhiên, cú sút bằng chân trái của anh chỉ đưa bóng sát cột dọc đội khách.
11': Sau khi thủng lưới, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ và tạo ra các cơ hội rõ ràng.
6': Quang Hải làm động tác giả cho Leo Artur sút phạt xuyên hàng rào của Thể Công Viettel, nhưng bóng đi không chính xác.
5': Tiền vệ Thể Công Viettel nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm đội nhà.
3': Thể Công Viettel có lời đáp trả ngay lập tức. Từ đường tạt bóng như đặt của Tiến Anh, Lucao chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Công an Hà Nội. 1-0 cho đội khách!
2': Ngay ở phút thứ 2, Công an Hà Nội đã tạo ra cơ hội ghi bàn đầu tiên. Từ đường chuyền của đồng đội, Quang Hải dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm Thể Công Viettel, nhưng Văn Phong đổ người cản phá xuất sắc.
CLB Công an Hà Nội khởi động mùa giải mới đầy hưng phấn khi đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia. Cho dù phải hành quân đến sân Thiên Trường và bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng của HLV Mano Polking vẫn chơi xuất sắc và giành chiến thắng đầy thuyết phục.
Đáng chú ý, Công an Hà Nội vượt qua Nam Định mà chưa sử dụng hết các tân binh “đắt giá” ở mùa giải này. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Hàng Đẫy khi đội bóng ngành công an tiếp đón Thể Công Viettel ở trận khai mạc LPBank V.League 1-2025/26. Tiền vệ đến từ Australia, Stephan Mauk tiếp tục ngồi ngoài, nhưng Adou Minh sẽ ra sân ngay từ đầu.
Ở hướng ngược lại, Thể Công Viettel cũng cải tổ lực lượng mạnh mẽ và cho thấy tham vọng đua vô địch cùng HLV Popov. Ở trận này, Thể Công Viettel giới thiệu một loạt tân binh được đánh giá cao như Kyle Colonna, Đinh Xuân Tiến và đặc biệt là tiền đạo Lucao.
Tất cả hứa hẹn sẽ tạo ra trận khai màn cực kỳ hấp dẫn và kịch tính cho LPBank V.League 1-2025/26.
