Hai ứng viên vô địch bất phân thắng bại trận ra quân LPBank V-League 2025/26

Hết hiệp 1: Công an Hà Nội 1-1 Thể Công Viettel

Thể Công Viettel gây bất ngờ khi mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 nhờ công của Lucao, nhưng họ không thể đứng vững trước sức ép của Công an Hà Nội. Nếu các chân sút chủ nhà không phung phí cơ hội, tỷ số hiệp 1 có lẽ không dừng lại ở 1-1.