Nhận định Girona vs Rayo Vallecano, 00h00 ngày 16/8: 2 bộ mặt trái ngược

Nhận định trước trận đấu Girona vs Rayo Vallecano

La Liga 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh tại sân Montilivi vào tối nay, với trận đấu giữa Girona và Rayo Vallecano hứa hẹn sẽ hấp dẫn. Mùa giải trước, Girona đứng thứ 16 tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Đó là chiến dịch đáng thất vọng với Girona vì mùa trước nữa, họ kết thúc ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đứng cao hơn cả Atletico. Phần thưởng cho nỗ lực ấy là tấm vé đi Champions League.

Tuy nhiên, chính vì tham dự giải đấu số 1 châu Âu đã khiến họ sa lầy. CLB này không được đầu tư về lực lượng, lại phải ra sân với mật độ dày khiến họ vật lộn để cân bằng giữa sân chơi trong nước và châu Âu. Đó là lý do trong lúc tranh tài ở đấu trường châu lục, họ thi đấu rất bết bát ở mặt trận La Liga. Cuối chiến dịch, CLB này mới cải thiện phần nào. Nó giúp họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng vẻn vẹn 1 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Vallecano đã trải qua chiến dịch 2024/25 mạnh mẽ. Lối chơi khó chịu, khoa học giúp đội bóng có tiềm lực khiêm tốn này kết thúc ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Họ đã giành được một suất vào vòng play-off cho Conference League. So với vị trí 17 ở mùa trước đó, rõ ràng đây là bước nhảy vọt của Vallecano. Vậy nên, có thể khẳng định đây là màn so tài giữa 2 kẻ đối nghịch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Girona vs Rayo Vallecano

Sau mùa giải 2024/25 bết bát, Girona đã đầu tư mạnh mẽ cho mục tiêu cải thiện năng lực ở chiến dịch này. Họ bổ sung Hugo Rincon, Axel Witsel, Vitor Reis và Thomas Lemar vào đội hình. Trong đó, Witsel và Lemar là những cái tên giàu kinh nghiệm, với trình độ đã được chứng minh ở Atletico trước kia.

Nếu như các đội chỉ đá 3-4 trận giao hữu thì ở giai đoạn tiền mùa giải, Girona đá tới 6 trận. Kết quả của họ khá khả quan với 3 thắng, 2 thua và 1 hòa. Bên kia chiến tuyến, thành tích của Vallecano là tương đương với 2 thắng, 1 thua và 1 hòa ở 4 trận giao hữu.

Nhưng trong những năm gần đây, Girona có xu hướng áp đảo Vallecano về đối đầu. Tại sân Montilivi, Girona nắm lợi thế với 7 chiến thắng, trong khi đội bóng thành Madrid chỉ có 4 chiến thắng. Nếu tính chung thì 5 lần gặp gỡ vừa qua, 3 lần Girona hưởng niềm vui thắng trận, trong khi Vallecano chỉ là 1.

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Rayo Vallecano. Nhưng họ khó tái hiện điều đó khi gặp lại Girona, đội hứa hẹn đã đổi thay rất nhiều ở mùa hè vừa qua, lại không bận rộn với lịch thi đấu như Vallecano (không đá play-off cúp châu Âu).