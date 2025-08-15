Nhận định Villarreal vs Real Oviedo, 02h30 ngày 16/8: 'Tàu ngầm vàng' lao vun vút

TPO - Nhận định bóng đá Villarreal vs Real Oviedo, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Villarreal tiếp đón tân binh Real Oviedo, cuộc đối đầu giàu ý nghĩa khi đội khách trở lại La Liga sau 24 năm. "Tàu ngầm vàng" vừa trải qua mùa giải ấn tượng, trong khi Real Oviedo mang theo khát vọng làm nên lịch sử. Trận đấu không chỉ là màn dạo đầu mùa giải mới mà còn là cuộc đọ sức giữa kinh nghiệm và tinh thần hứng khởi.

Villarreal tràn đầy quyết tâm giành 3 điểm trong ngày ra quân.

Nhận định trước trận đấu Villarreal vs Real Oviedo

Villarreal trải qua mùa giải 2024/25 thành công ngoài mong đợi. "Tàu ngầm vàng" cán đích ở vị trí thứ 5, giành vé dự Champions League mùa 2025/26. Vì thế, mùa giải này sẽ là bài test quan trọng dành cho Villarreal bởi họ sẽ phải căng sức thi đấu tại nhiều đấu trường. Để chuẩn bị cho những chặng đấu khốc liệt phía trước, Villarreal đã có thêm 5 bản hợp đồng mới vào mùa hè này. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền vệ tấn công Alberto Moleiro từ Las Palmas, đây là bản hợp đồng đắt giá nhất của đội bóng. Anh được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà "Nhạc trưởng" Alex Baena để lại.

Thầy trò HLV Marcelino sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón đội bóng mới lên hạng Real Oviedo. Đây là cơ hội tuyệt vời để Villarreal giành trọn 3 điểm. Real Oviedo chỉ vừa mới trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha sau 24 năm vắng bóng. Vì vậy, đội bóng nhỏ bé khó tránh khỏi việc bị "Ngợp" trước sức ép nghẹt thở trên sân Ceramica.

Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và lợi thế sân nhà, Villarreal rõ ràng ở một đẳng cấp khác so với Real Oviedo. Đây là cơ hội để họ thử nghiệm đội hình, kiểm chứng phong độ của tân binh và xây dựng sự tự tin trước khi bước vào chuỗi trận khốc liệt. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ luôn hiện hữu, đặc biệt khi Real Oviedo có tinh thần hưng phấn trong lần trở lại La Liga. Villarreal không được phép chủ quan nếu không muốn đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc.

Phong độ, lịch sử đối đầu Villarreal vs Real Oviedo

Villarreal thi đấu 8 trận giao hữu trước mùa giải. "Tàu ngầm vàng" chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 4 và thua 3.

Real Oviedo đạt thành tích thắng 1, hòa 3, thua 2.

Lần đối đối gần nhất giữa hai đội trong một trận đấu chính thức đã diễn ra cách đây hơn 24 năm. Khi đó, Villarreal giành chiến thắng. Hai đội đã gặp nhau trong trận giao hữu tiền mùa giải vào ngày 1/8, trận đấu kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Real Oviedo

Villarreal không có sự phục vụ của Logan Costa và Willy Kambwala.

Real Oviedo có đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Real Oviedo

Villarreal: Conde; Foyth, Mourino, Martin, Pedraza; Pino, Comesana, Parejo, Moleiro; Pepe, Perez.

Real Oviedo: Aaron; Vidal, Luengo, Calvo, Rahim; Sibo, Cazorla; Chaira, Iliic, Domingues; Rondon.

Dự đoán tỷ số Villarreal 2-0 Real Oviedo