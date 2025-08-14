Vào bán kết gặp Úc, HLV Mai Đức Chung nhắc lại ký ức SEA Games 2003 trên sân Lạch Tray

TPO - HLV Mai Đức Chung mong các khán đài Lạch Tray sẽ phủ kín sắc đỏ trong cuộc đối đầu của đội tuyển nữ Việt Nam với Úc tại bán kết giải Vô địch Đông Nam Á 2025.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h tối ngày 16/8 tới trên sân vận động Lạch Tray. Tại lượt cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 với pha làm bàn duy nhất của Thu Thảo, qua đó vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại bán kết là Úc, đối thủ được xác định không dễ chơi. HLV Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành kết quả tốt nhờ tinh thần tập thể, kỷ luật, sự nỗ lực của các cầu thủ. Ông Mai Đức Chung cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới sự cổ vũ của các CĐV Việt Nam.

“Không khí trên sân những trận đấu qua khiến tôi nhớ tới năm 2003 cũng tại đây, các khán đài cũng phủ kín sắc đỏ đã tiếp động lực cho chúng ta đoạt HCV SEA Games. Tôi mong ở trận đấu tới, hình ảnh này lại tái hiện để đội có thêm sức mạnh chiến đấu”-HLV Mai Đức Chungcho biết.

Để chuẩn bị cho trận bán kết của đội tuyển nữ Việt Nam, VFF đã công bố giá vé xem màn so tài này. Theo đó, có 2 mệnh giá vé được phát hành cho các CĐV là 100.000 đồng và 200.000 đồng. Khán giả có thể đặt mua tại website https://datve.cahnfc.com hoặc ứng dụng VNPay.

Đáng chú ý, 1 vé sẽ có hiệu lực cho cả 2 trận bán kết chứ không chỉ riêng trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam.