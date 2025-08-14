Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Becamex TPHCM đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 tại LPBank V.League 2025/26 lên vai HLV Nguyễn Anh Đức

Phạm Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại buổi lễ xuất quân chiều 14/8, chuẩn bị tham dự mùa giải 2025/26, ban lãnh đạo CLB Becamex TPHCM đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức. Theo đó mục tiêu lọt vào tốp 3 đã được lãnh đạo đội bóng giao cho đội chủ sân Gò Đậu.

Chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026, Becamex TPHCM đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Theo đó, HLV Nguyễn Anh Đức được tạo điều kiện tối đa để mang về sân Gò Đậu những cầu thủ chất lượng.

Trong đó, có thể kể đến những gương mặt nổi bật như: Phan Thanh Hậu, Nguyễn Văn Anh, Lê Minh Bình, Adriano Schmidt... Ngoài ra, đội cũng đã tiến hành ký hợp đồng với những ngoại binh như: Hugo Alves, Oribaajo, Milos.

chu-tich-nguyen-van-hung-trao-co-xuat-quan-cho-doi-bong-becamex-tphcm.jpg
Chủ tịch CLB Becamex TPHCM ông Hồ Hồng Thạch phất cờ xuất quân mùa giải mới.
becamex-tphcm.jpg
Toàn thể đội Becamex TPHCM sau sáp nhập, tiền thân là Becamex Bình Dương.
lanh-dao-tphcm-chup-anh-luu-niem-cung-doi-bong-becamex-tphcm.jpg
Đội chụp ảnh cùng lãnh đạo ngành thể thao TPHCM.

Với sự chuẩn bị chu đáo cho mùa giải mới. Đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM dành cho đội nhà. Đây chính là nguồn động viên tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức tự tin chinh phục các danh hiệu cao nhất tại hai đấu trường V.League cũng như cũng như Cúp Quốc gia 2025/26.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, Chủ tịch CLB Becamex TPHCM ông Hồ Hồng Thạch cho biết: “Mỗi cầu thủ khi khoác lên mình màu áo Becamex TPHCM, các bạn không chỉ thi đấu cho bản thân, cho đồng đội, mà còn cho niềm tự hào của hàng triệu người dân ở TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và toàn vùng. Hãy chơi bằng tất cả nhiệt huyết, tận hiến từng phút giây trên sân cỏ, để mỗi trận đấu là một món quà dành cho người hâm mộ và là lời tri ân cho những người đã ủng hộ chúng ta.

"Với tinh thần đó, thay mặt Ban lãnh đạo CLB, tôi giao nhiệm vụ cho toàn thể BHL và các cầu thủ “Phấn đấu đạt thành tích tốp 3 khi kết thúc mùa giải 2025 – 2026. Đây không chỉ là một chỉ tiêu chuyên môn, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của chúng ta trước người hâm mộ, trước thành phố và trước chính mình. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, kỷ luật, tinh thần chiến đấu không ngừng và sự cổ vũ của hàng triệu trái tim yêu bóng đá, chúng ta sẽ làm được”, ông Thạch tin tưởng.

Nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo đội bóng, HLV Nguyễn Anh Đức cho hay: “Thay mặt BHL và các cầu thủ, chúng tôi xin hứa quyết tâm đưa Becamex TPHCM nằm trong Top 3 tại V. League 2025/26, đồng thời luôn thể hiện lối chơi đẹp, cống hiến và chiến thắng, một tinh thần Becamex TPHCM hết lòng vì người hâm mộ.

Phạm Nguyễn
#Becamex TPHCM quyết tâm vào Top 3 V.League 2025-2026

