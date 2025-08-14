Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đông Á Thanh Hoá mơ ngôi cao với Rimario và Quế Ngọc Hải

Tiểu Phùng
TPO - Đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu cao ở LPbank V-League 2025/26 dưới sự dẫn dắt của cựu trợ lý HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik, ông Choi Won-kwon.

anh-chup-man-hinh-2025-08-14-luc-202320.png

Ông Choi từng đồng hành cùng HLV Kim Sang-sik trong hành trình giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. Các mùa giải trước, Đông Á Thanh Hoá chơi thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov.

Mùa giải năm nay, đội bóng xứ Thanh có sự tăng cường đáng kể về lực lượng. Bên cạnh việc giữ chân các trụ cột quen như Lê Văn Thắng, Ngọc Tân, Thái Sơn, Ribamar...họ cũng chiêu mộ thêm trung vệ Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, ngoại binh Mamadou, Odilzhon và đặc biệt có sự trở lại của tiền đạo Rimario.

anh-chup-man-hinh-2025-08-14-luc-202136.png

Cựu tiền đạo HAGL có lối chơi máu lửa, sở hữu tốc độ, thể lực và khả năng càn quét mạnh. Choi Won-kwon cho rằng Thanh Hoá sở hữu đội hình chất lượng, đặc biệt là hàng tấn công.

Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hoá, ông Cao Tiến Đoancho biết Đông Á Thanh Hoá phấn đấu mục tiêu cao ở LPbank V-League 2025/26. Thành công của đội bóng sẽ góp phần lan toả hình ảnh của địa phương.

Ở trận ra quân, Đông Á Thanh Hoá sẽ tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày 17/8.

Tiểu Phùng
#Quế Ngọc Hải #Kim Sang-sik #Rimario #Đông Á Thanh Hoá #V-League

