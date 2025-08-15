Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel, 19h15 ngày 15/8: 'Đại chiến' khai màn

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel, vòng 1 VĐQG LPBank V.League 1-2025/26 lúc 19h15 ngày 15/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu.

1920x1080.png

Nhận định trước trận đấu Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel

Sau khi giành Siêu Cúp Quốc Gia, Công an Hà Nội sẽ bước vào hành trình chinh phục LPBank V.League 1 2025/26 với trận derby cực kỳ khó khăn trước Thể Công Viettel. Đây xứng đáng được xem là trận đấu đáng chờ đợi nhất vòng khai mạc. Cả hai đội bóng đều sở hữu các HLV tài năng, cá tính và dàn cầu thủ chất lượng cao từ nội binh đến ngoại binh.

Sau 2 mùa giải liên tiếp thất bại trước Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội quyết tâm lấy lại ngôi vô địch V.League 1 bằng cách chiêu mộ một loạt tân binh “khủng”. Việc sở hữu hai ngoại binh xuất sắc là Leo Artur và Alan cũng giúp đội bóng ngành công an dễ dàng triển khai kế hoạch chuyển nhượng hơn khi tập trung vào các cầu thủ nội và các ngôi sao Việt kiều.

Điều này thể hiện rõ khi Công an Hà Nội lần lượt ký hợp đồng với Phạm Lý Đức - đội trưởng U23 Việt Nam; Adou Minh - Việt kiều nằm trong đội hình tiêu biểu V.League mùa trước và Brandon Ly - Việt kiều trẻ triển vọng từ Burnley. Ngoài ra, họ cũng bổ sung lực lượng ngoại binh với ngôi sao của giải VĐQG Australia Stephan Mauk. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo ra bộ khung hoàn hảo cho HLV Mano Polking ở V.League 1.

Ở hướng ngược lại, Thể Công Viettel cũng chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải mới, quyết tâm giúp HLV Velizar Popov có đội hình ưng ý. Bên cạnh việc giữ chân các ngôi sao như Pedro, Nata, họ cũng đưa về “siêu tiền đạo” Lucao. Việc Đức Chiến ra đi thực sự không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Thể Công Viettel khi họ có Xuân Tiến và các cầu thủ Việt kiều mới.

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, Công an Hà Nội vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với Thể Công Viettel. Tuy nhiên, tài càm quân của HLV Velizar Popov có thể tạo ra bất ngờ. Khi còn dẫn dắt Đông Á Thanh Hoá, HLV người Bulgaria từng nhiều lần tạo địa chấn tại Hàng Đẫy với đội hình ít ngôi sao hơn đội chủ nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel

phong-do.png
doi-dau.png

Đội hình dự kiến Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Đình Trọng, Minh Phúc, Quang Vinh, Quang Hải, Vitao, Alan, Leo Artur, Thành Long.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Mạnh Dũng, Văn Đức, Xuân Tiến, Văn Trâm, Nata, Pedro, Lucao, Tiến Anh.

Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 2-1 Thể Công Viettel

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Quốc gia LP Bank V.League 1 2025/26 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

A Phi
#Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel #nhận định Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel #nhận định bóng đá #đối đầu Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel #Công an Hà Nội #Thể Công Viettel

