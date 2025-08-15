Nhận định bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 Liverpool vs Bournemouth, 02h00 ngày 16/8: Bản lĩnh của kẻ mạnh

TPO - Nhận định bóng đá trận Liverpool vs Bournemouth diễn ra vào lúc 02h00 ngày 16/8 trong khuôn khổ vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số.

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Bournemouth

Sau chức vô địch mùa giải trước, Liverpool đang thể hiện tham vọng rõ rệt năm nay khi tiếp tục tăng cường lực lượng một cách mạnh mẽ. Khoảng 300 triệu bảng đã được The Kop tung lên sàn chuyển nhượng để đưa về loạt tân binh đắt giá.

Hàng công chính là tuyến nổi bật nhất của Liverpool ở mùa giải 2025/26. Họ bổ sung 2 gương mặt chất lượng là Wirtz hay Ekitike. Salah vẫn ở đây và được kỳ vọng duy trì phong độ đỉnh cao giống như những gì anh từng thể hiện ở mùa giải 2024/25. Tiền đạo người Ai Cập ghi 29 bàn sau 38 trận ở sân chơi số một xứ sương mù, qua đó đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Điểm trừ của Liverpool là thất bại mới đây trước Crystal Palace ở Community Shield, điều này cho thấy ít nhiều Liverpool chưa "nóng máy". Tuy nhiên, trở lại sân chơi Ngoại hạng Anh, Liverpool được dự báo sẽ thể hiện bộ mặt khác.

Bournemouth mùa trước chơi nổi bật ở giải Ngoại hạng so với lịch sử của đội bóng khi giành 56 điểm, số điểm cao nhất họ từng có. Tuy nhiên, HLV Andoni Iraola gặp bất lợi lớn khi mất nhiều cầu thủ quan trọng. Đó là thủ môn Kepa, cặp trung vệ Dean Huijsen, Illia Zabarnyi và hậu vệ cánh Milos Kerkez - người chuyển sang chính Liverpool.

Đội hình bị sứt mẻ khiến Bournemouth không giữ được phong độ ổn định. Trong 4 trận giao hữu mới đây, họ hoà 2 và thua 2, gồm thất bại 1-4 trước MU tại Mỹ. Chuyến làm khách tới sân Anfield dự báo sẽ nhiều khó khăn với đoàn quân của ông Iraola.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Bournemouth

Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 3, thua 2 trận. Bournemouth thua 2, hoà 2, thắng 1 trận duy nhất trước Everton. Năm lần gặp nhau, Liverpool toàn thắng cả 5 trận.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Bournemouth mới nhất

Liverpool vắng Ryan Gravenberch do án treo giò, trong khi Joe Gomez và Conor Bradley chấn thương. Về phía Bournemouth, Enes Unal, Lewis Cook, Ryan Christie, Luis Sinisterra và Justin Kluivert đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Bournemouth

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Araujo, Senesi, Hill, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-0 Bournemouth