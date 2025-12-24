Nhận định Cameroon vs Gabon, 03h00 ngày 25/12: Chờ bất ngờ ở bảng ‘tử thần’

TPO - Nhận định bóng đá Cameroon vs Gabon, bảng F CAN 2025 lúc 03h00 ngày 25/12. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Cameroon và Gabon. Cameroon được đánh giá cao hơn nhưng rất có thể sẽ “ngã ngựa” trước Gabon.

Bảng F được xem là bảng tử thần của Cúp bóng đá châu Phi 2025 (CAN 2025) với sự hiện diện của Cameroon, Bờ Biển Ngà, Gabon và Mozambique. Trong số này, Mozambique bị đánh giá thấp nhất nhưng suýt giành quyền đá play-off ở vòng loại World Cup 2026 vừa qua. Bờ Biển Ngà là đương kim vô địch, trong khi Cameroon và Gabon đều sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Tuyển Cameroon đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa từng thấy. Họ mất vé dự World Cup 2026 vào tay Cape Verde và thua CH Congo ở vòng play-off. Chưa dừng lại ở đó, thượng tầng của đội bóng này còn hỗn loạn ngay trước thềm CAN 2025, khi chủ tịch liên đoàn Samuel Eto’o tự ý sa thải HLV trưởng Marc Brys và lên danh sách đội hình tham dự giải. Trong đó, Eto’o cùng tân HLV David Pagou thống nhất loại bỏ nhiều ngôi sao lớn, bao gồm thủ môn thuộc biên chế MU Andre Onana, cựu tiền đạo Bayern Munich Eric Choupo-Moting và chân sút kỳ cựu Vincent Aboubakar.

Cách đây 2 tuần, HLV Marc Brys đăng đàn tuyên bố “từ chối bị sa thải” và tự công bố danh sách đội hình Cameroon khác với Eto’o. Cho dù Marc Brys không thể lật ngược thế cờ vì FIFA đã công nhận David Pagou là HLV mới của Cameroon, nhưng sự việc này vẫn khiến nội bộ “Những chú Sư tử Bất khuất” thêm hỗn loạn.

Tuyển Cameroon đến CAN 2025 mà không có trận giao hữu chuẩn bị nào. Họ mang theo nỗi đau mất vé dự World Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ thể hiện quyết tâm cao nhất để giành chức vô địch tại Morocco. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng này ra sao vẫn là “ẩn số”. Không ít người nghi ngờ khả năng của HLV David Pagou cũng như động lực thi đấu của các ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu.

HLV David Pagou thay thế Brys ngay trước thềm CAN 2025

Đối đầu với Gabon là thử thách không nhỏ với Cameroon. Mặc dù xếp hạng thấp hơn Cameroon 27 bậc trong bảng xếp hạng thế giới mới nhất của FIFA, nhưng xét đến phong độ gần đây, Gabon nhiều khả năng sẽ tránh được thất bại ở trận đấu này. Đội bóng của Thierry Mouyouma chưa thua trận nào trong thời gian thi đấu chính thức ở sáu trận gần đây nhất, bao gồm cả trận hòa 1-1 với Nigeria ở vòng play-off World Cup 2026.

Sức mạnh chủ yếu của Gabon nằm ở hàng thủ. Với việc đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang vắng mặt vì chấn thương, Gabon gần như chắc chắn sẽ chơi “tử thủ” trước Cameroon và chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Các chuyên gia cho rằng họ đủ sức tạo ra bất ngờ với lối chơi này, trong bối cảnh Cameroon phụ thuộc vào ngôi sao chạy cánh của MU - Mbeumo mà không có trung phong đẳng cấp nào ở bên trong.

