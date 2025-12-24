Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Cameroon vs Gabon, 03h00 ngày 25/12: Chờ bất ngờ ở bảng ‘tử thần’

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Cameroon vs Gabon, bảng F CAN 2025 lúc 03h00 ngày 25/12. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Cameroon và Gabon. Cameroon được đánh giá cao hơn nhưng rất có thể sẽ “ngã ngựa” trước Gabon.

nhan-dinh-cameroon-vs-gabon.png

Nhận định Cameroon vs Gabon

Bảng F được xem là bảng tử thần của Cúp bóng đá châu Phi 2025 (CAN 2025) với sự hiện diện của Cameroon, Bờ Biển Ngà, Gabon và Mozambique. Trong số này, Mozambique bị đánh giá thấp nhất nhưng suýt giành quyền đá play-off ở vòng loại World Cup 2026 vừa qua. Bờ Biển Ngà là đương kim vô địch, trong khi Cameroon và Gabon đều sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Tuyển Cameroon đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa từng thấy. Họ mất vé dự World Cup 2026 vào tay Cape Verde và thua CH Congo ở vòng play-off. Chưa dừng lại ở đó, thượng tầng của đội bóng này còn hỗn loạn ngay trước thềm CAN 2025, khi chủ tịch liên đoàn Samuel Eto’o tự ý sa thải HLV trưởng Marc Brys và lên danh sách đội hình tham dự giải. Trong đó, Eto’o cùng tân HLV David Pagou thống nhất loại bỏ nhiều ngôi sao lớn, bao gồm thủ môn thuộc biên chế MU Andre Onana, cựu tiền đạo Bayern Munich Eric Choupo-Moting và chân sút kỳ cựu Vincent Aboubakar.

Cách đây 2 tuần, HLV Marc Brys đăng đàn tuyên bố “từ chối bị sa thải” và tự công bố danh sách đội hình Cameroon khác với Eto’o. Cho dù Marc Brys không thể lật ngược thế cờ vì FIFA đã công nhận David Pagou là HLV mới của Cameroon, nhưng sự việc này vẫn khiến nội bộ “Những chú Sư tử Bất khuất” thêm hỗn loạn.

Tuyển Cameroon đến CAN 2025 mà không có trận giao hữu chuẩn bị nào. Họ mang theo nỗi đau mất vé dự World Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ thể hiện quyết tâm cao nhất để giành chức vô địch tại Morocco. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng này ra sao vẫn là “ẩn số”. Không ít người nghi ngờ khả năng của HLV David Pagou cũng như động lực thi đấu của các ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu.

hlv-cameroon.jpg
HLV David Pagou thay thế Brys ngay trước thềm CAN 2025

Đối đầu với Gabon là thử thách không nhỏ với Cameroon. Mặc dù xếp hạng thấp hơn Cameroon 27 bậc trong bảng xếp hạng thế giới mới nhất của FIFA, nhưng xét đến phong độ gần đây, Gabon nhiều khả năng sẽ tránh được thất bại ở trận đấu này. Đội bóng của Thierry Mouyouma chưa thua trận nào trong thời gian thi đấu chính thức ở sáu trận gần đây nhất, bao gồm cả trận hòa 1-1 với Nigeria ở vòng play-off World Cup 2026.

Sức mạnh chủ yếu của Gabon nằm ở hàng thủ. Với việc đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang vắng mặt vì chấn thương, Gabon gần như chắc chắn sẽ chơi “tử thủ” trước Cameroon và chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Các chuyên gia cho rằng họ đủ sức tạo ra bất ngờ với lối chơi này, trong bối cảnh Cameroon phụ thuộc vào ngôi sao chạy cánh của MU - Mbeumo mà không có trung phong đẳng cấp nào ở bên trong.

Phong độ Cameroon vs Gabon

phong-do-cameroon.png

Đội hình dự kiến Cameroon vs Gabon

Cameroon: Epassy; Tchamadeu, Wooh, Boyomo, Tolo; Onana, Baleba; Mbeumo, Dina Ebimbe, Nkoudou; Magri

Gabon: Mbaba; Oyono, Ecuele Manga, Appindangoye, Ekomie; Ndong, Lemina; Boaunga, Kanga, Allevinah; Openda

Dự đoán kết quả Cameroon vs Gabon: 1-1

A Phi
#Cameroon vs Gabon #nhận định Cameroon vs Gabon #dự đoán Cameroon vs Gabon #đội hình Cameroon vs Gabon #phong độ Cameroon vs Gabon #nhận định bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục