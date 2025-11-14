Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Ngôi sao số 1 Man Utd ngồi nhà xem World Cup 2026

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển Cameroon thua CH Congo 0-1 ở bán kết play-off tranh suất dự World Cup 2026, qua đó lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

g5qgxstwoaa-uzj-26.jpg
CH Congo tạo địa chấn trước Cameroon.

Đây là cú sốc của bóng đá châu Phi, khi đội tuyển có giá trị đội hình cao hàng đầu phải ngồi nhà xem World Cup 2026. Cameroon đã thua Congo, đội đang đứng hạng 134 FIFA vì cú đánh đầu của Chancel Mbemba ở phút 90+1.

Sau trận đấu, ngôi sao Bryan Mbeumo như chết lặng khi đi vào đường hầm. Các ngôi sao còn lại của tuyển Cameroon như Andre Onana, Carlos Baleba sụp đổ vì lỡ hẹn giấc mơ World Cup. Cameroon phải tự trách mình sau khi không thể đứng nhất bảng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, để rồi phải rơi vào loạt trận play-off may rủi.

Ở chiều ngược lại, CH Congo đang viết tiếp giấc mơ cổ tích ở vòng loại World Cup. CH Congo bị đánh giá dưới cơ Cameroon về mọi mặt nhưng sự kiên cường và có cả yếu tố may mắn giúp tập thể này được tận hưởng cảm xúc bùng nổ ở phút bù giờ. Phía trước CH Congo là trận chung kết play-off với Nigeria. Nếu thắng Nigeria, CH Congo sẽ bước vào vòng đấu Liên lục địa.

Bàn thắng quý như vàng của CH Congo.

Theo dữ liệu của Transfer Markt, Cameroon sở hữu đội hình có tổng giá trị 249 triệu euro, hiện đứng thứ 5 trong top các đội tuyển đắt giá nhất châu Phi. Với điểm rơi phong độ vào năm 2026, Cameroon được đánh giá cao khi các trụ cột của họ - Mbeumo và Baleba - hiện là các ngôi sao đang lên ở Ngoại hạng Anh.

Trong đó, Mbeumo đang là cầu thủ nổi tiếng nhất và có chất lượng cao nhất đội hình Cameroon. Mbeumo vừa giành giải cầu thủ hay nhất tháng ở Ngoại hạng Anh. Sau 12 trận ra sân cho MU mùa này, Mbeumo đã ghi 6 bàn, nhanh chóng khẳng định vị thế cầu thủ quan trọng nhất của "Quỷ đỏ", chỉ sau vài tháng chuyển tới từ Brentford.

Kết quả của Cameroon giáng đòn nặng vào tâm lý của Mbeumo. Ống kính truyền hình đã bắt khoảnh khắc tiền đạo này tranh luận với ban huấn luyện, dường như là lời phàn nàn sau khi Cameroon sớm chia tay vòng play-off tranh vé vớt World Cup 2026.

Hương Ly
#Man Utd #world cup 2026 #Cameroon #CH Congo #Mbeumo #Bóng đá châu Phi #vl world cup #world cup 2026 #highlight vlwc #cameroon vs congo

