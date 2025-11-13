HLV U23 Thái Lan nói gì về U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 33?

"Chúng tôi tập trung nhiều nhất vào U23 Việt Nam, đội đã vô địch U23 ASEAN Cup 2025. Tiếp theo là U23 Indonesia và U23 Malaysia. U23 Thái Lan sẽ không đánh giá thấp các đội còn lại, vì chúng tôi tin là toàn bộ đối thủ đều có sự tiến bộ", HLV Thawatchai Damrong‑Ongtrakul chia sẻ với báo chí Thái Lan.

Thuyền trưởng U23 Thái Lan đã giải đáp nhiều câu hỏi từ truyền thông Thái Lan về tình hình chuẩn bị trước SEA Games 33. Đầu tiên, ông Thawatchai nêu mục tiêu của toàn đội: "Chúng tôi muốn vô địch SEA Games 33. Đó là thách thức, nhưng tôi tin mọi người đều muốn U23 Thái Lan vô địch trên sân nhà. Sự cổ vũ từ CĐV sẽ tiếp sức cho U23 Thái Lan".

HLV Thawatchai cho biết U23 Thái Lan đang xáo trộn lực lượng khá nặng ở đợt tập trung giữa tháng 11, khi nhiều tuyển thủ không thể hội quân. Cụ thể là các cầu thủ đang "chia 5, xẻ 7" vì có người được gọi lên đội tuyển quốc gia và có cầu thủ rút lui vì bận việc ở CLB. U23 Thái Lan đã đến Trung Quốc tập huấn khi không có đầy đủ lực lượng.

Thầy trò HLV Thawatchai đang chuẩn bị tích cực để đối đầu U23 Ấn Độ trong trận giao hữu ngày 15/11. Đây là trận đấu quan trọng, giúp "tiểu Voi chiến" chạy đà trước SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, U23 Thái Lan rơi vào bảng A cùng Timor-Leste và Campuchia. Thầy trò Thawatchai sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành vị trí nhất bảng A và tiến vào chung kết.

Ở diễn biến khác, U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Malaysia và Lào. U23 Việt Nam có bài "test" nặng đô trước SEA Games 33 khi đến Trung Quốc tham dự giải giao hữu Panda Cup cùng đội chủ nhà, Hàn Quốc và Uzbekistan. U23 Indonesia, ứng viên nặng ký khác, cũng chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 33 khi huy động tất cả nguồn lực, tập trung những gì tốt nhất cho đội U23.