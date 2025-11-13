'Thật thảm hại khi U22 Trung Quốc đá sân nhà, chơi 5 hậu vệ, được trọng tài thiên vị mà vẫn thua'

TPO - Sau thất bại 0-1 của U22 Trung Quốc trong trận ra quân Panda Cup 2025 trước U22 Việt Nam, các chuyên gia bóng đá đất nước tỷ dân đã vào cuộc mổ xẻ và đưa ra những chỉ trích gay gắt.

Truyền thông cũng như không ít người hâm mộ Trung Quốc đã cố gắng giảm nhẹ tính nghiêm trọng của trận thua trước U22 Việt Nam khi cho rằng U22 Trung Quốc thiếu quá nhiều cầu thủ chủ chốt, và một số người có mặt cũng ở tình trạng suy kiệt thể lực. Như phóng viên Ma Dexing chia sẻ, "ngoại trừ bàn thua thì U22 Trung Quốc chơi không đến nỗi nào, và bàn thua lại là hậu quả của sự mệt mỏi, thiếu người".

Tuy nhiên phóng viên Dinh Xu lại không nghĩ vậy. "Đúng là U22 Trung Quốc không đầy đủ lực lượng, nhưng đây không phải là cái cớ để đổ lỗi. Thực tế là họ tạo ra nhiều cơ hội song không biết cách tận dụng, sau đó mắc sai lầm cơ bản dẫn đến bàn thua. Thất bại là điều có thể dự đoán", trang Dongqiudi dẫn lời phóng viên này.

Phóng viên Pei Li thậm chí còn gay gắt hơn, khi bình luận việc mang chuyện thiếu người ra làm lá chắn chỉ nhằm che đậy sự yếu kém. "U22 Trung Quốc đã chuẩn bị sân nhà để đấu với Việt Nam, sau đó triển khai đội hình 5 hậu vệ, thậm chí còn được trọng tài của mình thiên vị, vậy mà vẫn thua", Pei Li viết, "Bạn có tưởng tượng được những điều gây ra sự bực bội đến mức nào không? Thật thảm hại".

Cây viết Zhao Yu thì đặt câu hỏi về chiến thuật của U22 Trung Quốc, rằng "tại sao hàng thủ lại lùi sâu đến vậy để có lúc tỷ lệ cầm bóng chỉ đạt 36%", và rằng "kiểu lùi sâu này không thể chấp nhận được khi đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu và việc để thủng lưới là hệ quả tất yếu".

Chuyên gia bình luận Lu Yang giải thích, HLV Antonio Puche vốn không giỏi chơi kiểm soát và tấn công, chỉ chuyên phòng ngự. "Khác biệt chỉ là hôm nay hàng thủ của ông ta mắc thêm vài sai lầm", Lu Yang nhận định, "Tân HLV đội tuyển quốc gia Trung Quốc Shao Jiayi liệu có thất vọng khi xem trận đấu trên khán đài? Tôi nghĩ lối chơi đơn giản và trực diện này do chính ông ta gợi ý cho Antonio".

Theo phóng viên Xiao Nan của Thanh niên Bắc Kinh Nhật báo, "kết quả này có thể dự đoán được", đồng thời cảm thán "thôi thì U22 Trung Quốc cứ tiếp tục chơi".