Chỉ 5% cơ hội, Haaland vẫn ghi bàn và đẳng cấp của một sát thủ

TPO - Erling Haaland liên tiếp nổ súng trong các trận gần đây, góp công lớn nhất đưa Man City trở lại cuộc đua vô địch với Arsenal ở Premier League 2025/26.

Haaland đã ghi bàn mở tỷ số trong trận Man City thắng Liverpool 3-0. Tuyển thủ Na Uy ghi bàn trong tư thế cực khó sau khi nhận đường chuyền từ Mattheus Nunes. Đó là quả tạt đưa bóng đi với lực căng, xoáy, Haaland đứng ở vị trí không quá thuận lợi và phải tranh chấp 1-1 với Konate. Sau cùng, tiền đạo Man City chọn đúng điểm rơi và lái đường bóng khiến thủ môn của Liverpool đứng chôn chân.

Đẳng cấp Haaland

Bàn thắng vào lưới Liverpool thể hiện rõ phong độ của Haaland ở thời gian gần đây, là cái duyên, sự nhạy bén để ghi bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân. Cú đánh đầu vào lưới Liverpool của Haaland có xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng) 0.05, tương ứng chỉ 5% cơ hội chuyển hóa thành bàn, theo dự đoán của siêu máy tính. Song, Haaland vẫn làm được.

xG là chỉ số chuyên sâu trong bóng đá để định lượng khả năng tận dụng cơ hội của cầu thủ, đặc biệt là các tiền đạo. Máy tính sẽ đo lường khả năng thành bàn của từng pha dứt điểm, dựa trên các tiêu chí cơ bản như: Vị trí dứt điểm, không gian dứt điểm và bộ phận cơ thể dùng để dứt điểm.

Haaland đã đánh đầu theo kiểu thường gọi là "looping header", đòi hỏi sự nhạy bén và lái trái bóng vào những "góc chết" của thủ môn. The Guardian gọi đây là tình huống kỳ lạ, vì xem trực tiếp đường bóng, có cảm giác Konate sẽ cản lại trong khi Haaland đang bị động ở phía sau. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Haaland đã lên tiếng và phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Haaland đã và đang có màn trình diễn xuất sắc để gồng gánh tập thể Man City tiến từng bước đến vị trí nhì bảng. Sau 11 trận, Haaland ghi 14 bàn ở Ngoại hạng Anh 2025/26. Máy tính đo lường xG của Haaland sau 11 trận là 11.36 bàn nhưng con số thực tế là 14 bàn (+2.64 bàn so với chỉ số xG).

Nghĩa là Haaland đã tận dụng cơ hội cực tốt ở mùa này, thậm chí làm tốt hơn so với dự đoán để chuyển hóa các cơ hội khó thành bàn thắng. Trong 14 bàn thắng đó, có 3 lần Haaland tìm được mành lưới của đối thủ khi dự đoán xG dưới 10% cơ hội thành công.

Các vị trí ghi bàn của xG ở Ngoại hạng Anh mùa này, kèm theo tỷ lệ xG. Rất nhiều tình huống Haaland không có cơ hội thuận lợi nhưng dứt điểm tốt.

Tầm ảnh hưởng của Haaland trong đội hình Man City đã nâng lên cấp độ mới với những bàn thắng đặc biệt quan trọng. Anh ghi bàn giúp "The Citizens" giành lấy một điểm trên sân của Arsenal. Haaland rực sáng giúp Man City nhấn chìm MU trên sân nhà. Trước Liverpool, từ tội độ sút hỏng phạt đền, pha đánh đầu của Haaland chính là bước ngoặt mở ra thế trận tưng bừng cho Man City.

Haaland giờ không còn là ngôi sao của những trận đấu nhỏ. Và Haaland đã cho tất cả câu trả lời về việc không còn Kevin de Bruyne ở phía sau, đầu ra bàn thắng của anh liệu có suy giảm. Khi các vị trí còn lại trên hàng công Man City liên tục xáo trộn ở Premier League 2025/26, Haaland đã đứng lên chứng minh tầm vóc của bản thân ở mùa giải thứ 4 khoác áo Man City

Các thống kê dứt điểm của Haaland đều đang ở mức hoàn, như tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn gần 30%. Cứ 2 lần Haaland dứt điểm trong vùng cấm đối phương, sẽ có một bàn. Hơn 52% trong tổng 45 pha dứt điểm của Haaland đi trúng khung thành.

Kane và Mbappe cũng đang có phong độ cực cao ở giải quốc nội.

Haaland, Mbappe, Kane so tài quyết liệt

Cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng mùa 2025/26 đang đến hồi gây cấn, với phong. độ chói sáng của Haaland, Kylian Mbappe và Harry Kane.

Mbappe đang có màn khởi đầu mùa giải 2025/26 như mơ cùng Real Madrid với 13 bàn sau 12 trận. Siêu sao người Pháp sở hữu thống kê tốt nhất từ khi chuyển đến Real Madrid, với xG + 1,2 so với dự đoán xG 10,8, dứt điểm trúng khung thành gần 50% và chuyển hóa dứt điểm thành bàn hơn 22%. Khi Mbappe dứt điểm trúng khung thành ở La Liga mùa này, có 50% khả năng đó là bàn thắng.

Phong độ của Kane ở Bayern thậm chí còn tốt hơn Haaland, với 13 bàn sau 10 trận ở Bundesliga. Thủ quân tuyển Anh đang có tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn lên tới 38,2%, tương đương 2,62 dứt điểm/bàn. Kane sút không quá nhiều, chỉ 3,85 tình huống/trận nhưng chất lượng của từng pha bóng, dẫn đến các chỉ số trúng đích và chuyển hóa thành bàn là cực cao.

Trong top 10 cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu 2025/26, xuất hiện những gương mặt lạ lẫm như Darko Lemajic (hạng 2), August Priske (hạng 3) và Ibrahim Diabate (hạng 4). Trong đó, Lemajic ghi đến 28 bàn tại giải Latvia. Theo cách tính điểm phân loại giải đấu, mỗi bàn của Lemajic chỉ tương ứng một điểm. Trong khi đó, mỗi bàn của Haaland, Mbappe và Kane được tính 2 điểm.

Cuộc đua Chiếc giày vàng mùa này vẫn sẽ gói gọn ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Cũng không quá sớm để nói rằng, sự cạnh tranh sẽ tiếp tục khoanh vùng trong bộ ba Haaland, Mbappe và Kane. Joaquin Panichelli (Strasbourg, Ligue 1), Mason Thiago (Brentford, Ngoại hạng Anh) và Mason Greenwood (Marseille, Ligue 1) là những ẩn số ở phía sau nếu các tiền đạo này duy trì được phong độ ổn định.