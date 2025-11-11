Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U22 Việt Nam háo hức chạm trán các 'ông lớn' châu Á tại Panda Cup 2025

Trọng Đạt
TPO - HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng việc đối đầu với những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á tại Panda Cup 2025 sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành hơn, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho hành trình chinh phục SEA Games 33.

1-7252.jpg

Chiều 11/11 theo giờ địa phương, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã tham dự họp báo trước thềm giải bóng đá quốc tế Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Mở đầu buổi họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt VFF và đội tuyển U22 Việt Nam gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vì đã dành sự đón tiếp chu đáo và trọng thị cho toàn đội ngay sau khi sang Trung Quốc tham dự giải đấu.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Panda Cup 2025, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là một giải đấu quốc tế giàu tính cạnh tranh, quy tụ các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Bên cạnh U22 Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc, hai đội khách mời Uzbekistan và Hàn Quốc cũng là những đối thủ quen thuộc khi từng cùng U22 Việt Nam góp mặt ở giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức hồi tháng 3/2025.

“Ở giải đấu đó, U22 Việt Nam đã hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa Trung Quốc 1-1. Những trận đấu ấy thực sự đã giúp các cầu thủ trẻ của chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, góp phần tạo nền tảng để U22 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời toàn thắng tại Vòng loại U23 châu Á 2026”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng kỳ vọng việc được tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại Panda Cup 2025 sẽ mang lại bước đệm quan trọng giúp đội tuyển U22 Việt Nam củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, trước khi bước vào hai mục tiêu lớn sắp tới là SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận về khó khăn trong khâu chuẩn bị cho giải đấu lần này khi nhiều cầu thủ phải thi đấu tại V.League 2025/26 nên không thể hội quân sớm.

“Đến chiều nay, chúng tôi mới có đầy đủ lực lượng khi sáu cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ thi đấu cho CLB chủ quản. Tuy vậy, đội đã có sự chuẩn bị xuyên suốt qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên đây không phải là trở ngại lớn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Theo kế hoạch, chiều nay (11/11) đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Tứ Xuyên. Trước đó, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, Ban huấn luyện chỉ tổ chức các bài tập thư giãn gân cốt trong khuôn viên khách sạn nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển dài.

2.png
Trọng Đạt
#U22 Việt Nam #Panda Cup 2025 #Đinh Hồng Vinh #SEA Games 33 #bóng đá châu Á #đội tuyển trẻ #chuyên môn

