Thể thao

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam tái ngộ Thái Lan, nằm ở bảng mềm nhất VCK châu Á

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á vừa bốc thăm chia bảng vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, sự kiện diễn ra từ 1/4 đến 18/4/2026. Trong số 3 bảng đấu, có thể nói U20 nữ Việt Nam được nằm ở bảng dễ thở nhất.

u20-viet-nam-2.jpg

Trước khi bốc thăm, U20 nữ Việt Nam chỉ nằm ở nhóm 3 do AFC chia nhóm hạt giống dựa theo vị trí của các nền bóng đá trên BXH FIFA. Thái Lan là ngoại lệ duy nhất do họ là chủ nhà. Các đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Triều Tiên nằm ở các nhóm cao khiến U20 nữ Việt Nam đối diện nguy cơ rơi vào bảng tử thần.

Tuy nhiên, kết quả bốc thăm lại mang tới cho U20 nữ Việt Nam kịch bản dễ thở nhất. Đội tránh được Triều Tiên và Nhật Bản vốn là đương kim vô địch và á quân giải U20 nữ châu Á để chung bảng Thái Lan, cái tên còn lại trong nhóm 1. Đại diện nhóm 2 chung bảng Việt Nam là Trung Quốc và nhóm 4 là Bangladesh.

u20-viet-nam-1.jpg
U20 Việt Nam sẽ tái ngộ U20 Thái Lan ở VCK U20 nữ châu Á

Như vậy, bảng A của VCK U20 nữ châu Á sẽ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh. Đây là bảng đấu nhẹ nhất nếu so với 2 bảng còn lại gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Uzbekistan, Jordan (B) và Nhật Bản, Australia, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ (C).

Tại bảng A, vị trí dẫn đầu khó tuột khỏi tay Trung Quốc, nhà vô địch U20 nữ châu Á 2026. U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Thái Lan nhiều khả năng sẽ tranh chấp vị trí thứ 2. Trong khi đó, U20 nữ Bangladesh trong lần đầu tham dự, có lẽ sẽ bị coi là đội lót đường.

Theo thể thức, 12 đội tham dự VCK U20 nữ châu Á 2026 sẽ chia ra làm 3 bảng mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 cái tên dẫn đầu vào thẳng tứ kết. 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất mỗi bảng cũng có vé vớt dự tứ kết.

Tại đây, 8 đội sẽ đấu knock-out để chọn ra 4 cái tên vào bán kết, sau đó là chung kết. 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự Giải vô địch bóng đá U20 nữ thế giới 2026 tại Ba Lan diễn ra từ ngày 5 đến 27/9 năm sau.

579704280-1425598499573437-8536951628668408019-n.jpg
Kết quả bốc thăm VCK U20 nữ châu Á 2026
Đặng Lai
