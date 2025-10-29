VFF tiếp nhận thư xin lỗi từ FAT vụ hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam

TPO - Chiều 29/10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Adisak Benjasiriwan đã thay mặt Chủ tịch Nualphan Lamsam trực tiếp làm việc và gửi thư xin lỗi tới lãnh đạo VFF liên quan đến sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025.

Cuộc gặp diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Winston Lee, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Ngay đầu buổi làm việc, ông Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT gửi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Trong thư, phía Thái Lan bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc” và “lời xin lỗi chân thành nhất” vì sự cố đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal khu vực.

Chủ tịch FAT khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự việc. FAT đã ngay lập tức rà soát, siết chặt quy trình tổ chức nhằm đảm bảo không để xảy ra sai sót tương tự".

Trong thư, FAT cũng gửi lời xin lỗi đến VFF, AFF và người hâm mộ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự việc là “một lỗi vô ý, hoàn toàn không mang tính thiếu tôn trọng”.

Trên trang fanpage chính thức, FAT cũng đã công khai thông cáo xin lỗi, coi đây là “bài học quan trọng để thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi khâu tổ chức”, qua đó thể hiện tinh thần cầu thị và tôn trọng đối tác.

Về phía Việt Nam, lãnh đạo VFF ghi nhận thiện chí và lời xin lỗi từ FAT, đồng thời khẳng định đây là “bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện quốc tế”, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của bóng đá Đông Nam Á.

Đại diện FAT bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt với VFF, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bóng đá khu vực ngày càng chuyên nghiệp, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.