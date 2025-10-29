Nhận định Lorient vs PSG, 01h00 ngày 30/10: Tăng tốc đột ngột

TPO - Nhận định bóng đá Lorient vs PSG, Ligue 1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ phải chạm trán với Lorient ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng, PSG nhiều khả năng có thắng lợi dễ dàng để củng cố ngôi đầu.

PSG hoàn toàn vượt trội Lorient.

Nhận định trước trận đấu Lorient vs PSG

PSG đang hướng đến mục tiêu củng cố ngôi đầu Ligue 1, nhưng hành trình của họ ở mùa giải năm nay lại không hề bằng phẳng. Dù vẫn là biểu tượng thống trị của bóng đá Pháp, đoàn quân của HLV Luis Enrique đang chịu sức ép lớn khi có đến 5 đội bám sát phía sau, khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn hẳn những năm trước.

ĐKVĐ Ligue 1 trải qua giai đoạn khởi đầu không thật sự ấn tượng khi phải chia điểm ở nhiều trận đấu và đánh rơi tới 7 điểm chỉ sau 9 vòng đầu. Lịch thi đấu dày đặc, cộng thêm việc phải chia sức cho FIFA Club World Cup, khiến thể lực và phong độ của nhiều trụ cột bị ảnh hưởng đáng kể. Dẫu vậy, PSG vẫn kịp lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 3-0 trước Brest ở vòng đấu gần nhất.

Với 20 điểm sau 9 trận, PSG chỉ hơn đội xếp thứ hai là Lens 1 điểm, trong khi nhóm bám đuổi phía sau gồm Monaco, Marseille và Lyon cũng chỉ cách vài bước chân. Sự chênh lệch mong manh này khiến mỗi vòng đấu của nhà ĐKVĐ đều mang tính “sinh tử”.

Trái ngược với sức mạnh của PSG, Lorient lại đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Họ chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất và hiện đứng thứ 16, sát khu vực nguy hiểm. Dù vậy, Stade du Moustoir vẫn là nơi Lorient chơi đầy cảm hứng khi 7/8 điểm của họ tại Ligue 1 mùa này đến từ sân nhà, đồng thời 11/12 bàn thắng cũng được ghi tại đây.

Thầy trò Olivier Pantaloni có lý do để hy vọng, nhất là khi từng gây sốc bằng chiến thắng trước PSG tại Paris năm 2023. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô từng “hủy diệt” Lorient 4-1 ngay trên sân này hồi tháng 4/2024, và với phong độ ghi bàn bùng nổ gần đây, Kylian Mbappé cùng các đồng đội hoàn toàn có thể tái lập kịch bản tương tự.

Trận đấu vòng 10 Ligue 1 vì thế không chỉ là cơ hội để PSG khẳng định lại sức mạnh, mà còn là bài kiểm tra cho bản lĩnh của nhà vô địch trước sức ép từ cuộc đua khốc liệt nhất mà họ từng đối mặt trong nhiều năm trở lại đây.

Phong độ, lịch sử đối đấu Lorient vs PSG

Phong độ của Lorient đang ở mức báo động đỏ. Thầy trò Olivier Pantaloni đã không thắng 3 vòng liên tiếp và mới có 2 trận thắng ở mùa giải này sau 9 vòng đấu.

PSG chưa chơi thứ bóng đá tốt nhất nhưng vẫn đang giữ được sự ổn định ở mùa giải này. Marseille đang là CLB duy nhất đánh bại đội bóng của HLV Luis Enrique. Kể từ thất bại đó, PSG bất bại 6 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 4 chiến thắng.

Hai đội gặp nhau 9 lần trong thập niên này. PSG chiếm ưu thế với 5 chiến thắng, Lorient thắng 2 trận.

Thông tin lực lượng Lorient vs PSG

Lorient không có sự phục vụ của Bamba Dieng, Panos Katseris, Abdoulaye Faye, Bandiougou Fadiga vì chấn thương.

PSG thiếu Fabian Ruiz và Joao Neves vì chấn thương. Hakimi được cho nghỉ ngơi.

Đội hình dự kiến Lorient vs PSG

Lorient: Mvogo; Meite, Talbi, Adjei; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; M.Bamba.

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez; Doue, Vitinha, Lee; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Dự đoán tỷ số Lorient 1-3 PSG