Rời MU, kẻ bỏ đi Onana lập tức hóa 'siêu nhân'

TPO - Trở thành trò cười trong suốt thời gian đứng trong khung gỗ MU, thế nhưng thủ môn Andre Onana đã gây kinh ngạc khi thể hiện phong độ phi thường tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mùa giải trước tại Super Lig (giải đấu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ), Trabzonspor chỉ đứng thứ 7. Một trong những nguyên nhân cản trở họ tới thành công là để thủng lưới quá nhiều, với bình quân 1,25 bàn thua mỗi trận.

Giờ thì khác. Sau 10 vòng đầu tiên của mùa giải 2025/26, đội bóng phía đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp thứ 2. Tuy hàng công của Trabzonspor không phải rất mạnh (chỉ ghi 17 bàn) nhưng sức mạnh phòng ngự đã được nâng lên đáng kể khi chỉ nhận 7 bàn thua. Thành tích này có công lớn của Andre Onana, người đến vào đầu tháng 9 theo dạng cho mượn từ MU.

Ở trận gần nhất, khi Trabzonspor đánh bại Eyupspor với tỷ số 2-0, Onana đã giữ sạch lưới sau 4 tình huống cứu thua. Cần lưu ý, bàn dự kiến (goals prevented) mà thủ môn người Cameroon chặn được là 1,01. Nói cách khác, chất lượng các cú sút của đối thủ là không tệ, và lẽ ra cầu môn Trabzonspor phải rung lên ít nhất 1 lần.

Tương tự ở chiến thắng 4-0 trước Kayserispor, Onana đối mặt 7 cú sút trúng đích và bàn thua dự kiến là 1,64. Tuy nhiên anh cản phá cả 7 và kết thúc trận đấu với mành lưới sạch.

Andre Onana đang hồi sinh mạnh mẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau 6 trận bắt chính cho Trabzonspor, Onana đã cản phá thành công 77,8% các cú sút trúng đích phải đối mặt. Thống kê này cao thứ hai trong sự nghiệp của thủ môn người Cameroon, chỉ sau mùa 2020/21 ở Ajax (79,6%). Ngoài ra Onana còn đạt tỷ lệ cứu thua ấn tượng, trung bình 3,5 lần mỗi trận. Mùa 2020/21 đỉnh cao anh chỉ đạt 3,15 lần mỗi trận.

Chưa hết, cũng tại Trabzonspor, Onana đã có pha kiến tạo đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là đường chuyền để Onuachu ghi bàn phút 70, mang lại kết quả hòa 1-1 trước Gaziantep. Không chỉ làm tốt công việc phòng ngự, thủ môn 29 tuổi còn ảnh hưởng tới cả mặt trận tấn công.

Từng trở thành trung tâm của những lời chế giễu khi chơi bóng tại Anh, nay Onana được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi hết mực. Các nhà bình luận đánh giá cao khả năng điều phối, giúp xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, cũng như các pha cứu thua ngoạn mục và cả kỹ năng lãnh đạo của Onana.

Onana cũng khiến người hâm mộ phát sốt, Trên các trang mạng xã hội, họ đùa rằng thủ môn vẫn thuộc biên chế MU đã tạo nên bức tường ở Trabzonspor, đồng thời kêu gọi anh "đừng quay lại Old Trafford" và mong muốn Ban lãnh đạo sớm kích hoạt điều khoản mua đứt.

Có vẻ như luận điểm mọi cầu thủ đều tỏa sáng khi rời MU lại được chứng minh, sau các trường hợp Scott McTominay, Marcus Rashford hay Antony giờ đến lượt Onana.