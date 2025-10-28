Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Lộ diện danh sách Đội hình tiêu biểu 2025: Messi và Ronaldo góp mặt

Khanh Kiều

TPO - Hai siêu sao Ronaldo và Messi lọt vào danh sách rút gọn đội hình tiêu biểu FIFPRO 2025 sau một năm thi đấu chói sáng trong màu áo Inter Miami và Al Nassr.

571168525-1192048046072086-5553007004292856995-n.jpg
26 cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn Đội hình tiêu biểu 2025.

Hơn 26.000 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ 68 quốc gia đã bình chọn cho đội hình tiêu biểu FIFPRO 2025 của nam và nữ. Đây là giải thưởng bóng đá toàn cầu duy nhất do các cầu thủ chuyên nghiệp quyết định.

Các cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn đội hình tiêu biểu FIFPRO 2025 dành cho cầu thủ nam là 26 người nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ ​​đồng nghiệp nhờ màn trình diễn của họ từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 3/8/2025. Các cầu thủ phải thi đấu ít nhất 30 trận đấu chính thức trong khoảng thời gian đó.

Các cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn đội hình tiêu biểu FIFPRO 2025 dành cho cầu thủ nữ là 26 cầu thủ bóng đá nữ nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ ​​đồng nghiệp nhờ màn trình diễn của họ từ ngày 11/8/2024 đến hết ngày 3/8/2025. Các cầu thủ phải thi đấu ít nhất 20 trận đấu chính thức trong khoảng thời gian đó.

Thủ môn, ba hậu vệ, ba tiền vệ và ba tiền đạo nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được chọn vào đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vị trí cuối cùng trong đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ được trao cho cầu thủ ngoài sân có số phiếu bầu cao thứ hai.

Danh sách rút gọn của đội hình tiêu biểu dành cho các cầu thủ nam đang gây tranh cãi, khi không có sự hiện diện của Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã tỏa sáng rực rỡ vào mùa giải trước, giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga và giành ngôi vua phá lưới của giải đấu.

FIFPRO sẽ công bố đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thứ Hai, ngày 3/11/2025 vào lúc 14 giờ châu Âu trên các nền tảng kỹ thuật số của mình.

Khanh Kiều
#Messi và Ronaldo #Messi #Ronaldo #Đội hình tiêu biểu #FIFPRO #Inter Miami #Al Nassr

