Nhận định Thép Xanh Nam Định vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 27/10: Lật ngược tình thế

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng, vòng 8 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 27/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một chiến thắng sẽ giúp Thép Xanh Nam Định chặn đứng chuỗi ngày đen tối, củng cố niềm tin nơi người hâm mộ và theo đuổi tham vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Nhận định trước trận đấu

Tại sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định bước vào trận đấu với SHB Đà Nẵng với tâm thế buộc phải thắng. Sau chuỗi ngày u ám với 3 thất bại liên tiếp tại V.League và phong độ yếu kém của hàng công, đội đương kim vô địch đang đứng trước áp lực cực lớn nếu muốn duy trì hy vọng bám đuổi tốp dẫn đầu.

Sau vòng 7, Thép Xanh Nam Định mới có 7 điểm, xếp thứ 9/14 đội, hơn SHB Đà Nẵng xếp cuối bảng đúng 2 điểm. Với hàng công mới chỉ ghi 6 bàn sau 7 trận, con số thấp nhất trong 4 mùa giải gần đây, các chân sút như Romulo, Brenner và Percy Tau vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Bên cạnh đó, cơn bão chấn thương của Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Tuấn Anh, Văn Toàn càng làm cho bức tranh lực lượng thêm khó khăn.

Sự xáo trộn trong nội bộ đội bóng còn được thể hiện qua việc HLV Vũ Hồng Việt rời ghế sau thất bại trước Gamba Osaka ở AFC Champions League Two. Trợ lý Nguyễn Trung Kiên lên thay tạm quyền, ngay lập tức đứng trước nhiệm vụ giải quyết lỗ hổng lực lượng và vực dậy tinh thần toàn đội trước trận chiến tối nay.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng đang gặp khó khăn với chuỗi 2 thất bại liên tiếp. Với chất lượng đội hình hạn chế, SHB Đà Nẵng khó tránh khỏi sự áp đảo, đặc biệt khi phải làm khách tại “thánh địa” Thiên Trường, nơi Thép Xanh Nam đang khát khao tìm lại bản ngã.

Với 12 lần để thủng lưới, hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng là một trong những đội tệ nhất mùa này, điều đó mở ra cơ hội cho Thép Xanh Nam Định khai thác.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang chống lại SHB Đà Nẵng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, họ để thua tới 4 trận, trong đó có thất bại nặng nề 0-5 ở mùa giải trước.

Thông tin lực lượng

Cơn bão chấn thương càn quét khiến Thép Xanh Nam Định mất Njabulo Blom cả mùa giải. Caique, Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Hồng Duy, Ngô Đức Huy, Tuấn Anh cũng chưa thể ra sân ở thời điểm này. Tiền đạo Văn Toàn cũng mới chỉ trở lại tập luyện với cường độ vừa phải do vừa phẫu thuật đầu gối.

SHB Đà Nẵng không có sự phục vụ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đến hết mùa vì chấn thương dây chằng. Điều đó càng khiến cho khả năng phòng ngự của đội bóng vốn yếu thế lại càng mong manh hơn.

Đội hình dự kiến Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Đức Huy, Thanh Hào, Hồng Duy, Romulo, Hoàng Anh, Ti Phông, A Mít, Brenner. SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Đức Anh, Đình Duy, Phi Hoàng, Minh Quang, Anh Tuấn, Emerson, Makaric, Henen.

Dự đoán tỷ số: Thép Xanh Nam Định 2-0 SHB Đà Nẵng



