Nhận định Arsenal vs Crystal Palace, 21h00 ngày 26/10: Xây chắc ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Crystal Palace, vòng 9 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal đang có phong độ cao ổn định khó tin, và họ hứa hẹn sẽ đánh bại Crystal Palace để giữ vững ngôi đầu bảng.

Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Crystal Palace

Trong bối cảnh đội đương kim vô địch Liverpool liên tiếp thua trận, Arsenal đang có cơ hội tuyệt vời để bứt phá ở nhóm đầu bảng. Trước vòng đấu này, họ hơn Man City 3 điểm và hơn Arsenal 4 điểm.

Với việc Liverpool tiếp tục thất bại trên sân Brentford đêm qua, Arsenal sẽ có cơ hội bứt phá trong cuộc đua với đối thủ nguy hiểm này. Đây là thời cơ mà Pháo thủ không được phép bỏ qua nếu muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 21 năm qua. Dù vậy, tiếp đón Crystal Palace không phải nhiệm vụ dễ dàng. Palace chỉ thua 1 trong 15 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 6, hòa 8).

Đội bóng của Oliver Glasner đã có thể thắng nhiều trận hơn nếu họ chuyển đổi được nhiều bàn thắng kỳ vọng (xG) thành bàn thắng thực tế hơn. Palace dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cú sút trúng đích (43), xG (17,4) và các cơ hội rõ ràng mùa này. Tuy nhiên, họ đang thi đấu kém hơn xG rất nhiều (-5,4) và đã bỏ lỡ 22 trong số 33 cơ hội rõ ràng.

Việc tham dự Cúp C3 châu Âu đang khiến Crystal Palace gặp khó khăn. Sau khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở mùa này, Palace đã trải qua 3 trận gần nhất không thắng. Họ thua Everton, hòa Bournemouth, và thua sốc AEK Larnaca. HLV Oliver Glasner thậm chí quyết tâm sử dụng các trụ cột ở Cúp C3 châu Âu để thay đổi tình hình nhưng điều đó dường như đang “phản tác dụng”.

Tối nay, Crystal Palace làm khách của Arsenal với đội hình mệt mỏi về cả tinh thần và thể chất. Họ cần phải xóa bỏ cảm giác này nếu không muốn chịu thất bại nặng nề tại Emirates, bởi lẽ Pháo thủ đang bay cao. Đội bóng của HLV Mikel Arteta vừa đè bẹp Atletico Madrid 4-0, kéo dài mạch thắng liên tiếp lên 6 trận.

Sau trận thua Liverpool vào cuối tháng 8, Arsenal đã có 9 trận liên tiếp bất bại, trong đó họ thắng 8 trận và giữ sạch lưới đến 7 trận. Lúc này, Pháo thủ đang tạo ra cảm giác “không thể đánh bại”, đặc biệt tại Emirates.

Nền tảng thành công của Arsenal vẫn là hàng phòng ngự. Họ là đội phải đối mặt với ít cú sút nhất (65), ít cú sút trúng đích nhất (18), chỉ số bàn thắng kỳ vọng thấp nhất (4,8) và để thủng lưới ít nhất (3) tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là số bàn thua ít nhất mà họ phải nhận sau 8 trận đấu đầu tiên của mùa giải, ngang bằng với mùa giải 1998-99.

Tuy nhiên, điểm khác biệt so với mùa trước nằm ở hàng tấn công. Sự hiện diện của Eberechi Eze và Viktor Gyokeres giúp hàng công Arsenal mạnh mẽ hơn, trực diện hơn và nhiều “bài vở” hơn. Bên cạnh cảm giác chắc chắn của hàng thủ, Arsenal ít nhiều cũng tạo ra cảm giác họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Đó là chìa khóa để họ vượt lên ở mùa giải này.

Phong độ Arsenal vs Crystal Palace

Đội hình dự kiến Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal: David Raya, Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyokeres.

Crystal Palace: Dean Henderson, Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi, Adam Wharton, Daichi Kamada, Daniel Munoz, Tyrick Mitchell, Yéremy Pino, Ismaïla Sarr, Jean-Philippe Mateta.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Crystal Palace