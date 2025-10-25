MU đại thắng Brighton, áp sát tốp 3

TPO - Quỷ đỏ đánh bại Brighton 4-2 trong trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối 25/10. Kết quả giúp MU vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, ngang bằng với Man City đang đứng thứ 3 và chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

time Hết giờ! MU 4-2 Brighton Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 cho MU với cú đúp của Mbeumo và các pha lập công của Cunha, Casemiro. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Quỷ đỏ, đưa họ tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH Premier League. goal Mbeumo đã có cú đúp Phút 90+7: Brighton phá bóng lên nhưng tới chân cầu thủ MU. Một đường chuyền từ giữa sân mang tới cơ hội để Mbeumo thoát xuống dứt điểm rất căng, nẩng tỷ số lên 4-2. report Không vào!!! Phút 90+5: MU được hưởng quả đá phạt và tình huống phối hợp sau đó đưa Bruno đến sát cầu môn và tung ra cú dứt điểm nhưng thủ môn Verbruggen đã chặn lại. goal Tỷ số tiếp tục rút ngắn xuống còn 3-2 Phút 90+2: MU có lý do để lo lắng khi đội khách có bàn thứ hai với cú đánh đầu của Kostoulas sau tình huống phạt góc. Với khoảng cách 1 bàn mong manh, liệu có bất ngờ tại Old Trafford? report Có 7 phút bù giờ Phút 90+1: Trận đấu có 7 phút bù giờ và MU cũng như Brighton vẫn còn thời gian để ghi thêm bàn thắng. report Nỗ lực của Bruno Phút 89: MU phản công và Bruno, trong trận đấu thứ 300 cho MU, đã băng lên đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên khi tiến vào khu cấm địa Brighton anh không có nhiều lựa chọn, cuối cùng để bóng bị phá ra biên. report Không được! Phút 87: Bruno xoay xở tốt để thực hiện đường chuyền cho Zirkzee thoát xuống. Tuy nhiên nó hơi sâu và tiền đạo 24 tuổi không thể khống chế hay dứt điểm. substitution Sesko rời sân Phút 82: Sau tình huống phạm lỗi phải nhận thẻ vàng, Sesko được rút ra cùng Cunha. Zirkzee và Ugarte là hai cầu thay thế. report Brighton đang vùng lên mạnh mẽ Phút 78: MU đang mất giữa và Brighton đang liên tục có cơ hội uy hiếm khung thành Lammens. Thêm một pha phối hợp giữa Welbeck và Minteh, kết thúc bằng cú sút đi vọt xà. goal Brighton rút ngắn tỷ số Phút 74: Từ chấm đá phạt, cầu thủ cũ của MU, Welbeck đã đánh bại Lammens và ghi bàn đầu tiên cho Brighton. yellow Không có thẻ đỏ cho Dorgu Phút 72: Dorgu bị phạt vì phạm lỗi với Minteh. VAR đã vào cuộc và quyết định giữ nguyên màu thẻ. report Bóng dội cột dọc Brighton Phút 71: Quá đáng tiếc cho Mbeumo, người lẽ ra đã có cú đúp với cú dứt điểm sau đường chuyền của Bruno, nhưng bóng đập cột dọc. substitution Amorim được ca ngợi bởi người hâm mộ Phút 70: Old Trafford đang hát vang tên Amorim. MU thay tiếp hai người. Dorgu và Mainoo vào thay Amad và Casemiro. substitution Luke Shaw rời sân Phút 64: Luke Shaw rời sân nhường chỗ cho Heaven. Trước khi MU nâng tỷ số lên 3-0, Brighton đã thay 3 người, khi De Cuyper, Baleba và Ayari ra nghỉ, Watson, Milner và Gomez vào thay thế. goal Mbeumo nâng tỷ số lên 3-0 Phút 61: Sesko xử lý tốt và chuyền cho Mbeumo bên cánh phải. Cầu thủ này cắt vào trong và tung ra cú sút vào góc gần. 3-0 cho MU. Cầu thủ Brighton phản ứng gay gắt khi cho rằng trước đó, Luke Shaw nên bị thổi phạt vì phạm lỗi với Rutter. report Đội khách luôn nguy hiểm với những quả tạt Phút 58: Minteh tạt bóng vô cùng khó chịu, cắt qua khung thành MU. Rất may, Welbeck không thể tạo ra điểm cắt và dường như những đầu ngón tay của Lammens đã lướt qua trái bóng. report Sesko vẫn chưa thể có bàn thắng Phút 55: Sai lầm của hậu vệ Brighton đã đưa bóng tới chân Sesko ngay trước vòng cấm. Anh quyết định không chuyền cho Mbeumo mà dứt điểm ngay. Bóng đi không mấy hiểm hóc và thủ môn Vebruggen đã xử lý dễ dàng. report Quá đáng tiếc! Phút 48: MU suýt chút nữa nâng tỷ số lên 3-0 sau cú sút cận thành của Bruno, nhưng thủ môn Vebruggen của Brighton đã kịp thời cản phá. report Thống kê đáng chú ý MU chưa bao giờ thua một trận Premier League nào tại Old Trafford khi dẫn trước trong hiệp một (326 trận thắng 301 hòa 25). time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Hai đội trở lại để tiếp tục phần còn lại của trận đấu. Với MU, họ đang tiến gần tới 3 chiến thắng liên tiếp sau màn trình diễn đầy tự tin và những ngôi sao tỏa sáng. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ sau tình huống dứt điểm cẩu thả, phung phí cơ hội ở cự ly rất gần của Rutter. MU tạm dẫn trước 2-0 sau các pha lập công của Cunha và cú sút đập chân Ayari đi vào lưới của Casemiro. report Cơ hội tuyệt vời bị bỏ lỡ Phút 44: Các cầu thủ MU phối hợp nhịp nhàng, kết thúc bằng đường chuyền thuận lợi cho Sesko. Tiếc rằng tiền đạo này lại dứt điểm chệch cột bằng chân trái. yellow Thẻ vàng cho đội khách Phút 41: Baleba phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Mbeumo, người đang sẵn sàng băng xuống từ giữa sân. report Nghịch lý thống kê Phút 40: MU chỉ cầm bóng 42% và số bàn thắng dự kiến (xG) chỉ là 0,23, thấp hơn 0,41 của Brighton nhưng họ lại đang sở hữu 2 bàn thắng. goal Tỷ số được nâng lên 2-0 Phút 33: MU có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 khá may mắn, khi cú sút của Casemiro đập chân Ayari, hậu vệ Brighton và bay vào lưới. report Trọng tài Anthony Taylor bị la ó Phút 25: Trọng tài Anthony Taylor bị đám đông khán giả Old Trafford la ó khi họ cho rằng ông đã bỏ qua nhiều lỗi bên phía Brighton, bao gồm 2 tình huống cầu thủ chủ nhà (Amad và Mbeumo) ngã trong vòng cấm.

Tuy nhiên bàn thắng của Cunha đã xoa dịu sự bực bội. goal 1-0 cho MU Phút 23: Đội chủ nhà đã mở tỷ số sau cú sút chéo góc, bóng đi chìm của Cunha. Đây là bàn thắng đầu tiên của bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng cho MU. Ban đầu Sesko có bóng trong khu cấm địa, cố gắng chuyền bổng xuống dưới nhưng bóng bị phá ra. Sau đó Bruno chuyền cho Casemiro và cuối cùng đến chân Cunha, người tung ra pha dứt điểm quyết đoán. report Không được! Phút 17: MU bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Cunha tung cú sút xa về góc phải khung thành Brighton nhưng thủ môn Verbruggen đã bay người cản phá. report Không có phạt đền Phút 16: Amad ngã xuống sau pha vào bóng của De Cuyper. MU muốn một quả phạt đền nhưng trọng tài Anthony Taylor ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Sau đó, VAR cũng đồng ý với quyết định này. report Chủ nhà bị uy hiếp Phút 15: Brighton đang chơi tốt dần lên, kiểm soát bóng và bắt đầu gây nguy hiểm cho MU. Thủ môn Lammens buộc phải cứu thua sau pha dứt điểm của Danny Welbeck. report Đội khách đá phạt Phút 9: Yoro phạm lỗi không cần thiết với Ayari, mang lại cho Brighton quả đá phạt chếch bên cánh trái của chủ nhà. Bóng được treo vào và sau đó là 2 cú dứt điểm liên tiếp của Kadioglu và Baleba, nhưng không gây ra mối đe dọa nào cho cầu môn của Lammens. report Brighton đáp trả Phút 7: Brighton có pha lên bóng tốc độ, khai thác hàng thủ đẩy cao của MU. Welbeck tăng tốc và chuyền ngang cho Yankuba Minteh, người không thể có một cú chạm bóng tốt (sau đó cũng được xác định đã việt vị). report Thêm một cơ hội khác Phút 4: Mbuemo chọc khe thông minh để Cunha thoát xuống và dứt điểm ở góc rất hẹp. Bóng đi vào cạnh lưới. MU đang khởi đầu đầy hưng phấn. report Cơ hội đầu tiên của Quỷ đỏ Phút 1: Ngay giây thứ 39, MU đã tạo nên một tình huống nguy hiểm khi Mbuemo tạt bóng từ cánh phải và Bruno bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Anthony Taylor đã nổi hồi còi bắt đầu trận đấu thuộc vòng 9 Premier League 2025/26 giữa MU và Brighton. Chủ nhà MU là đội giao bóng. report Sự trở lại của Danny Welbeck Welbeck đã ghi được 4 bàn thắng trong 3 trận Premier League gần nhất, nhiều hơn thành tích của anh trong 15 trận trước đó (3). HLV Brighton, Fabian Hurzeler cũng ca ngợi cựu cầu thủ MU "ngày càng xuất sắc", và anh "giống như một loại rượu vang hảo hạng, càng lâu năm càng tuyệt vời hơn". report Các cầu thủ chủ nhà khởi động tại Old Trafford report Cơ hội cho MU Với thất bại bất ngờ của Chelsea trên sân nhà trước Sunderland, MU có thể vươn lên đứng thứ 3 trên BXH Premier League nếu đánh bại Brighton với cách biệt 12 bàn. Trong trường hợp không thể thắng đậm, họ vẫn có thể chiếm vị trí thứ tư. report MU ngại Brighton MU đã thua 6/7 trận gần nhất tại Premier League trước Brighton (còn lại là 1 trận thắng), nhiều gấp đôi số trận thua của họ trong 17 lần gặp nhau đầu tiên tại giải đấu hàng đầu nước Anh (thắng 12 hòa 2 thua 3). report Đội hình ra sân của Brighton Verbruggen, Dunk, Van Hecke, Wieffer, Kadıoglu, Minteh, Baleba, Georginio, Ayari, De Cuyper, Welbeck. report Đội hình ra sân của MU Lammens, Dalot, De Ligt, Yoro, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko.

Sau giai đoạn đầu mùa đầy trắc trở, MU đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh đáng khích lệ. Hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League trước Sunderland (2-0) và đặc biệt là trước nhà đương kim vô địch Liverpool (2-1) ngay tại Anfield đã giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tìm lại niềm tin và khí thế chiến đấu.

Các pha lập công của Bryan Mbeumo và Harry Maguire không chỉ mang về chiến thắng lịch sử đầu tiên của MU trên sân Anfield kể từ năm 2016, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tái thiết của đội bóng áo đỏ. Sir Jim Ratcliffe có lẽ đang cảm thấy hài lòng khi vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha bắt đầu để lại dấu ấn rõ nét sau gần một năm nắm quyền.

Hiện tại, MU đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém đội nhì bảng Man City 3 điểm. “Nhà hát của những giấc mơ” cũng đang dần trở lại là điểm tựa thực sự khi đội chủ nhà toàn thắng 3 trận sân nhà gần nhất trước Sunderland, Chelsea và Burnley, bằng tổng số chiến thắng trong 13 trận sân nhà trước đó.

Lần gần nhất MU thắng liên tiếp nhiều hơn 3 trận ở Old Trafford là từ tháng 4 đến tháng 8/2023, trước khi chuỗi đó bị chính Brighton chặn đứng bằng thắng lợi 3-1. Để nối dài chuỗi phong độ ấn tượng này, MU cần vượt qua Brighton khi đội bóng đã thắng họ 6 trong 7 lần đối đầu gần nhất.

Về phía Brighton, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler, họ vẫn duy trì được bản sắc chơi bóng tấn công phóng khoáng dù trải qua vài giai đoạn chệch choạc. “Chim mòng biển” đã luân phiên giữa thắng và hòa trong 4 vòng gần đây, trong đó có hai trận thắng ấn tượng 3-1 trước Chelsea và 2-1 trước Newcastle.

Với phong độ đó, Brighton hoàn toàn có thể tự tin khi hành quân đến Old Trafford, nơi họ đã thắng cả 3 lần gần nhất trong khuôn khổ Premier League. Đội bóng duy nhất có chuỗi thắng dài hơn trên sân MU là Manchester City, với 5 chiến thắng liên tiếp từ năm 1968 đến 1972.