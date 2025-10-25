Shin Tae-yong bị đóng sập cửa trở lại, người Indonesia nói gì?

TPO - Tuyên bố HLV Shin không còn cơ hội trở lại từ Chủ tịch Erick Thohir khiến truyền thông Indonesia dậy sóng, song phần lớn đều không bất ngờ.

"Những câu chuyện về HLV Shin tới đây là đủ rồi. Hãy để cái tên Shin Tae-yong được ghi nhận là một trong những HLV nước ngoài huyền thoại của bóng đá Indonesia. Tầm vóc của HLV Shin đã ngang ngửa Wiel Coerver, Toni Poganic và Polosin. Họ đã để lại di sản cho bóng đá Indonesia. 15 năm sau, CĐV Indonesia sẽ vẫn nhớ đến cống hiến HLV Shin", chuyên gia bóng đá nổi tiếng của Indonesia, Gusnul Yakin nhận định trên Bola.

Theo chuyên gia Gusnul Yakin, đây là lúc Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) mở ra trang sử mới cho đội tuyển. Những gì xảy ra trong quá khứ với HLV Shin và Justin Kluivert cần được gác lại để PSSI tập trung vào việc tìm HLV mới. Và PSSI cần nhìn vào bài học của HLV Shin, Kluivert để chọn ra HLV thật sự phù hợp.

"Kluivert cũng sẽ được ghi nhớ, bất chấp thành tích chưa tốt. PSSI cần bình tĩnh bổ nhiệm HLV mới. Họ phải quay lại với sứ mệnh ban đầu, đó là phát triển bóng đá Indonesia để gặt hái thành công ở cấp độ châu lục và thế giới. HLV mới phải là người có cùng sứ mệnh và tầm nhìn với PSSI, ưu tiên xây dựng nền tảng sức mạnh cho bóng đá Indonesia", ông Yakin nhận định.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir tuyên bố về HLV Shin, giữa thời điểm nhiều tin đồn về sự tái hợp xuất hiện. Người đứng đầu PSSI cho biết HLV Shin và Kluivert đã là quá khứ. PSSI trân trọng HLV Shin và Kluivert và đang rút ra các bài học từ thiếu sót của họ.

HLV Shin bị ngó lơ dù công khai muốn trở lại.

Trước đó, HLV Shin công khai thể hiện tình cảm với Indonesia và sẵn sàng cho khả năng tái hợp đội tuyển trong lúc đang thất nghiệp. Chiến lược gia người Hàn khẳng định ngay cả khi nhận lời mời hấp dẫn hơn từ nơi khác, ông vẫn cân nhắc tuyển Indonesia nếu được đề nghị.

HLV Shin chính là cái tên được CĐV Indonesia kỳ vọng trở lại ghế nóng, thay thế ngược lại cho Kluivert. Sau thông báo cuối cùng từ Chủ tịch Erick Thohir, cộng đồng mạng Indonesia chia thành 2 ngả để bình luận. Có người chỉ trích PSSI đang cố để tìm ai đó tốt hơn HLV Shin. Trong khi đó, phần còn lại muốn PSSI tìm một HLV ngoài châu Á để phát huy nhóm cầu thủ nhập tịch.

Tiêu chí cụ thể để tìm HLV mới cho Indonesia, là câu chuyện tâm điểm trong buổi họp báo mới nhất của PSSI. Giám đốc Kỹ thuật của PSSI, ông Alexander Zwiers trả lời câu hỏi đầu tiên về việc có phải HLV tiếp theo vẫn là người Hà Lan: "Không! Chúng tôi không đặt ra quốc tịch cụ thể cho HLV mới".

Ông Zwiers tiếp tục: "Indonesia muốn cạnh tranh cho kỳ World Cup 2030. Chúng tôi tìm HLV thật sự phù hợp cho mục tiêu đó. Chúng tôi muốn tân HLV có thể hòa nhập và làm tốt trong thời gian ngắn, đồng thời giúp PSSI kết nối với CĐV".