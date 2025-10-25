Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Shin Tae-yong bị đóng sập cửa trở lại, người Indonesia nói gì?

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tuyên bố HLV Shin không còn cơ hội trở lại từ Chủ tịch Erick Thohir khiến truyền thông Indonesia dậy sóng, song phần lớn đều không bất ngờ.

shin-2.jpg

"Những câu chuyện về HLV Shin tới đây là đủ rồi. Hãy để cái tên Shin Tae-yong được ghi nhận là một trong những HLV nước ngoài huyền thoại của bóng đá Indonesia. Tầm vóc của HLV Shin đã ngang ngửa Wiel Coerver, Toni Poganic và Polosin. Họ đã để lại di sản cho bóng đá Indonesia. 15 năm sau, CĐV Indonesia sẽ vẫn nhớ đến cống hiến HLV Shin", chuyên gia bóng đá nổi tiếng của Indonesia, Gusnul Yakin nhận định trên Bola.

Theo chuyên gia Gusnul Yakin, đây là lúc Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) mở ra trang sử mới cho đội tuyển. Những gì xảy ra trong quá khứ với HLV Shin và Justin Kluivert cần được gác lại để PSSI tập trung vào việc tìm HLV mới. Và PSSI cần nhìn vào bài học của HLV Shin, Kluivert để chọn ra HLV thật sự phù hợp.

"Kluivert cũng sẽ được ghi nhớ, bất chấp thành tích chưa tốt. PSSI cần bình tĩnh bổ nhiệm HLV mới. Họ phải quay lại với sứ mệnh ban đầu, đó là phát triển bóng đá Indonesia để gặt hái thành công ở cấp độ châu lục và thế giới. HLV mới phải là người có cùng sứ mệnh và tầm nhìn với PSSI, ưu tiên xây dựng nền tảng sức mạnh cho bóng đá Indonesia", ông Yakin nhận định.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir tuyên bố về HLV Shin, giữa thời điểm nhiều tin đồn về sự tái hợp xuất hiện. Người đứng đầu PSSI cho biết HLV Shin và Kluivert đã là quá khứ. PSSI trân trọng HLV Shin và Kluivert và đang rút ra các bài học từ thiếu sót của họ.

shin.jpg
HLV Shin bị ngó lơ dù công khai muốn trở lại.

Trước đó, HLV Shin công khai thể hiện tình cảm với Indonesia và sẵn sàng cho khả năng tái hợp đội tuyển trong lúc đang thất nghiệp. Chiến lược gia người Hàn khẳng định ngay cả khi nhận lời mời hấp dẫn hơn từ nơi khác, ông vẫn cân nhắc tuyển Indonesia nếu được đề nghị.

HLV Shin chính là cái tên được CĐV Indonesia kỳ vọng trở lại ghế nóng, thay thế ngược lại cho Kluivert. Sau thông báo cuối cùng từ Chủ tịch Erick Thohir, cộng đồng mạng Indonesia chia thành 2 ngả để bình luận. Có người chỉ trích PSSI đang cố để tìm ai đó tốt hơn HLV Shin. Trong khi đó, phần còn lại muốn PSSI tìm một HLV ngoài châu Á để phát huy nhóm cầu thủ nhập tịch.

Tiêu chí cụ thể để tìm HLV mới cho Indonesia, là câu chuyện tâm điểm trong buổi họp báo mới nhất của PSSI. Giám đốc Kỹ thuật của PSSI, ông Alexander Zwiers trả lời câu hỏi đầu tiên về việc có phải HLV tiếp theo vẫn là người Hà Lan: "Không! Chúng tôi không đặt ra quốc tịch cụ thể cho HLV mới".

Ông Zwiers tiếp tục: "Indonesia muốn cạnh tranh cho kỳ World Cup 2030. Chúng tôi tìm HLV thật sự phù hợp cho mục tiêu đó. Chúng tôi muốn tân HLV có thể hòa nhập và làm tốt trong thời gian ngắn, đồng thời giúp PSSI kết nối với CĐV".

Hương Ly
#Shin Tae-yong #PSSI #bóng đá Indonesia #HLV mới #Justin Kluivert #Erick Thohir #đội tuyển Indonesia

Xem thêm

Cùng chuyên mục