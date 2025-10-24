Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Messi gia hạn với Inter Miami, thi đấu ở MLS tới năm 41 tuổi

Đặng Lai

TPO - Lionel Messi vừa ký hợp đồng mới tới năm 2028 với Inter Miami. Điều này có nghĩa là Messi sẽ ở lại Inter Miami và chơi bóng ở MLS cho đến khi anh 41 tuổi.

messi-gia-han-hop-dong-voi-inter-miami-thi-dau-den-nam-41-tuoi-269983.jpg

Inter Miami đã trình bày lễ ký kết hợp đồng theo cách rất trang trọng. Messi ngồi ở một chiếc bàn với các tài liệu hợp đồng trước mặt, phía sau là hình ảnh công trình xây dựng sân vận động mới của CLB, Miami Freedom Park. 2 hình ảnh này cho thấy 2 “dự án” quan trọng nhất trong tương lai của Miami, đó là Messi và sân bóng mới.

Hợp đồng mới của Messi có hiệu lực đến hết mùa giải thường niên MLS 2028, hay chính xác là đến tháng 12/2028. Như vậy, siêu sao 38 tuổi sẽ chơi bóng thêm 3 năm nữa tại sân chơi số 1 nước Mỹ. Và thời điểm kết thúc ràng buộc với Miami, cầu thủ này sẽ bước sang tuổi 41.

Đội trưởng đội tuyển quốc gia Argentina cho biết anh hài lòng với dự án tương lai mà Inter Miami đang cố gắng phát triển. Đó là động lực thôi thúc anh quyết định đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 3 năm.

inter-miami2.jpg
Messi đã ghi tới 29 bàn từ đầu mùa này

"Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây và tiếp tục công việc này. Được chơi bóng tại sân vận động Freedom Park ở Miami luôn là một giấc mơ. Kể từ khi chuyển đến Miami, tôi rất hạnh phúc, vì vậy tôi quyết định ở lại CLB này", Lionel Messi chia sẻ.

"Tầm nhìn của chúng tôi là đưa những cầu thủ giỏi nhất đến Inter Miami và thành phố này. Và chúng tôi đã làm được điều đó", chủ sở hữu Inter Miami, David Beckham, cho biết. "Messi vẫn giữ được sự quyết tâm như khi mới đến. Anh ấy vẫn muốn giành chiến thắng".

La Pulga chính thức khoác lên mình bộ cánh Inter Miami từ mùa giải 2023 sau khi được đưa về từ PSG. Cầu thủ này ngay lập tức để lại dấu ấn. Anh liên tục ghi bàn và kiến tạo, giúp CLB giành Leagues Cup năm 2023 và MLS Supporters Shield năm 2024.

Năm nay, Messi vẫn giữ được mạch bùng nổ. Siêu sao người Argentina khép lại mùa giải thường niên cùng Inter Miami với 48 lần góp công vào bàn thắng sau 28 lần ra sân (29 bàn và có 19 pha kiến tạo). Tất cả đều là nhiều nhất ở MLS 2025. Anh cũng là nhiều lần giành giải cầu thủ hay nhất trận nhất (5 lần), tạo ra nhiều cơ hội nhất (32), qua người nhiều nhất (91), sút trung bình nhiều nhất (5,6 lần mỗi trận). Tất cả những con số này cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Messi tại Miami.

Đặng Lai
