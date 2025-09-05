Messi bật khóc trong trận sân nhà cuối cùng với tuyển Argentina

TPO - Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina thắng dễ Venezuela 3-0 ở vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất lại đến từ những giọt nước mắt của tiền đạo 38 tuổi này.

Messi chụp ảnh cùng 3 cậu con trai trước trận đấu. Ảnh: AP

Trước trận đấu với Venezuela, Messi xác nhận đây sẽ là trận đấu cuối cùng của anh với tuyển Argentina trên sân nhà. Chính vì vậy, tiền đạo 38 tuổi đã đưa cả gia đình đến dự khán và đưa 3 cậu con trai xuống chụp ảnh kỷ niệm trước trận đấu. Messi cũng rơm rớm nước mắt trong lúc hát quốc ca Argentina.

Đánh dấu cho cột mốc đặc biệt này, Messi tỏa sáng rực rỡ. Anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 39 sau đường kiến tạo của Alvarez. Phút 80, tiền đạo này ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà với pha đệm lòng khéo léo. Trước đó, Lautaro Martinez là người ghi bàn thứ 2 cho Argentina.

Sau trận đấu, các đồng đội vây lấy chia vui cùng Messi và khiến tiền đạo này một lần nữa rơm rớm nước mắt. Bên cạnh đó, người hâm mộ tại sân vận động Monumental cũng hát vang tên Messi khiến ngôi sao của Inter Miami không giấu được sự hạnh phúc.

Chia sẻ với truyền thông, Messi cho biết: “Có thể kết thúc sự nghiệp theo cách này tại đây là điều tôi luôn mơ ước. Có thể ở bên người hâm mộ của mình... Trong nhiều năm, tôi cảm nhận được tình cảm ở Barcelona, và tôi vẫn vậy... Ước mơ của tôi là có được điều đó ở đây, tại đất nước của mình, với người hâm mộ Argentina”.

Sau Venezuela, Argentina còn làm khách của Ecuador trong trận hạ màn vòng loại World Cup 2026 nhưng Messi không tham dự. Sau đó, lịch trình của tuyển Argentina chưa được xác định và chưa ai biết liệu Messi có tham dự World Cup vào mùa hè năm tới hay không.