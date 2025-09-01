Sau Messi, đến lượt Son Heung-min gây sốt tại Mỹ

TPO - Son Heung-min đang tạo nên làn sóng hâm mộ tại Mỹ kể từ khi gia nhập Los Angeles FC. Từ trong tới ngoài sân cỏ, từ thương mại, dịch vụ đến du lịch, hiệu ứng của ngôi sao người Hàn Quốc đang khiến tất cả kinh ngạc.

Ba trận gần nhất đều trên sân khách, Los Angeles FC kiếm được 5 điểm để vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH miền Tây. Mặc dù khoảng cách với đội đứng đầu San Diego FC lên đến 12 điểm (41 điểm so với 53) nhưng họ chơi ít hơn 3 trận. Đội bóng miền viễn Tây vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí, qua đó chiếm lợi thế khi bước vào vòng play-off, sau đó đua tranh danh hiệu MLS Cup 2025. Theo đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc thể thao John Thorrington, mục tiêu của Los Angeles FC đã thay đổi, sẵn sàng cho ngôi vị cao nhất.

Cơ sở để họ tự tin chính là sự xuất hiện của Son Heung-min. Ngôi sao người Hàn Quốc đã tỏa sáng ngay lập tức kể từ khi gia nhập Los Angeles FC. Anh tham gia vào các đợt tấn công của đội bóng, thay đổi cục diện trận đấu và mang tới kết quả. Trận ra mắt gặp Chicago, Son kiếm về quả phạt đền để Los Angeles FC giữ lại 1 điểm. Sau đó, anh tham gia vào cả hai pha lập công trong chiến thắng 2-0 trước New England, rồi ghi bàn duy nhất ở trận hòa 1-1 với FC Dallas bằng cú đá phạt tuyệt đẹp.

“Son là một cầu thủ đầy tính cạnh tranh và mang tâm lý chiến thắng. Hơn thế nữa, cậu ấy sở hữu những phẩm chất vượt trội mà không nhiều cầu thủ tại MLS có", HLV Steve Cherundolo chia sẻ, “Son như một luồng gió mới, thổi động lực cũng như khát khao chiến thắng vào đội bóng. Ba trận đã qua, mặc dù đều phải đá sân khách, nơi mang lại rất nhiều khó khăn, lại phải di chuyển nhiều và thời tiết không thuận lợi, nhưng với Son, chúng tôi đã giành được 5 điểm, thậm chí có thể nhiều hơn nếu có thêm may mắn".

Son Heung-min tới Los Angeles FC và tỏa sáng ngay lập tức.

Ảnh hưởng của Son không dừng lại trên sân cỏ. Tuy không thể sánh bằng hiệu ứng Lionel Messi nhưng tác động của cựu cầu thủ Tottenham được nhìn thấy rõ. Trên khán đài trong ba trận đầu tiên của Son, cờ Hàn Quốc và người hâm mộ xứ kim chi gia tăng đột biến. Ngoài ra còn đông đảo khán giả yêu mến Tottenham, đội bóng mà Son có 10 năm gắn bó, cũng đến cổ vũ anh.

Theo số liệu từ TickPick, 3 trận đấu này đã chứng kiến ​​mức tăng giá khoảng 85% trên thị trường thứ cấp. Phía Los Angeles FC cũng cho biết, nhu cầu mua vé cho các trận sân nhà của họ tăng kỷ lục. Ngay cả khu vực khán đài chỉ dành cho khán giả đứng cũng hết vé.

Chưa hết, áo đấu Los Angeles FC của Son cũng được bán hết veo cả trên nền tảng online cũng như tại cửa hàng BMO Stadium. Lượng người đăng ký kênh YouTube của CLB đã tăng gấp đôi, với 70% lượng người xem mới đến từ Hàn Quốc. Video "Tapping Glass" của Son trên Tiktok CLB, thông báo về việc anh ký hợp đồng với Los Angeles FC, đã có hơn 12,5 triệu lượt xem, tạo ra 135.000 người theo dõi mới.

Người hâm mộ Los Angeles chào đón Son nồng nhiệt.

“Với một cầu thủ tầm cỡ như Son, những lợi ích thương mại nhận lại là chuyện đương nhiên. Chúng tôi đang dần nhận thức được tầm ảnh hưởng to lớn của điều đó và lên kế hoạch lâu dài để tận dụng các lợi ích này. Dù sao thì hiệu ứng của Son thật sự rất đáng kinh ngạc", Thorrington nói.

Tại Los Angeles, cộng đồng người Hàn Quốc rất đông đảo và sự xuất hiện của Son đã khuấy động mọi thứ. Jeremy Kim, một doanh nhân gốc Hàn Quốc nói với tờ The Guardian, rằng "có rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc lớn nhỏ muốn gắn thương hiệu của họ với Son", và "hiện có nhiều động thái tiếp cận, các cuộc đàm phán với Los Angeles FC về viễn cảnh hợp tác.

Đầu tiên là các công ty du lịch đang nắm bắt nhu cầu tăng chóng mặt tour du lịch Hàn Quốc-Mỹ. “Hiệu ứng Son mở ra một bước đột phá mới về du lịch, và chúng tôi coi đây là một cơ hội vô cùng ý nghĩa”, ông Pyoungsik Bahk, chủ tịch của US Aju Tour nói. Aju Tour đã nhận được hơn 400 yêu cầu từ khách du lịch Hàn Quốc muốn tới Mỹ xem Son thi đấu, đồng thời đã thiết kế các tour du lịch trọn gói đặc biệt xoay quanh các trận đấu của Los Angeles FC vào tháng 9 và tháng 10. Khó khăn duy nhất với họ là giá vé xem trận đấu hiện đã tăng gấp 10 lần.

Áo đấu Los Angeles FC của Son cháy hàng.

Những ngành dịch vụ khác cũng tăng trưởng nhờ Son. David Dong, chủ sở hữu nhà hàng BiergartenLA tại khu phố Hàn Quốc ở Los Angeles, hào hứng chia sẻ, ông nhận được rất nhiều lịch đặt trước trong ngày diễn ra trận đấu của Son. Đến thời gian nghỉ giữa hiệp, nhà hàng đã kín chỗ với một danh sách chờ vào cửa.

Theo một nguồn tin mà The Athletic có được, Hàn Quốc vụt trở thành một trong những quốc gia có lượng đăng ký MLS Season Pass cao nhất bên ngoài nước Mỹ. Đó là lý do tại sao Apple đã đặt biển quảng cáo Son trên MLS Season Pass của Apple TV, không chỉ ở Los Angeles mà còn ở Seoul. Sự nổi tiếng của anh ở châu Á, đặc biệt là ở Hàn Quốc, có thể giúp Los Angeles FC vượt qua giới hạn thông thường của MLS, sau đó gây dựng thương hiệu đội bóng toàn cầu.

Không chỉ Los Angeles FC, cả MLS cũng hưởng lợi. Son đang trên đường trở thành người hùng của giải đấu, sau David Beckham và Messi.