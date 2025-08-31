Liverpool đánh bại Arsenal nhờ siêu phẩm sút phạt của Szoboszlai

TPO - Trong thế trận bế tắc giữa đôi bên, Dominik Szoboszlai đã trở thành người hùng với pha đá phạt trực tiếp sấm sét đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 83. Chiến thắng 1-0 trước Arsenal đưa Liverpool lên độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

report Hết giờ 90+7': Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Anfield vang lên tiếng reo hò cuồng nhiệt. Liverpool giành chiến thắng 1-0 nhờ siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai. report Alisson trổ tài 90+5': Quả tạt sâu của Calafiori vào vòng cấm khiến khung thành Liverpool chao đảo, nhưng Alisson đã kịp thời cản phá. Arsenal đang dồn lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ hòa. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ report Hai đội thay người 89': Bên Liverpool, Wirtz vừa được chăm sóc chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Wataru Endo. Phía Arsenal, tài năng trẻ Max Dowman được tung vào sân thay Madueke. report Eze đòi phạt đền 85': Arsenal dâng cao tấn công, Eze ngã trong vòng cấm Liverpool sau pha va chạm với Gomez. VAR đã vào cuộc kiểm tra tình huống nhưng không có phạt đền. report VÀO! Szoboszlai ghi siêu phẩm 82': Từ cự ly khoảng 25 mét, Szoboszlai tung cú đá phạt xoáy vào góc trên khung thành. Raya bất lực dù bay người hết cỡ khi bóng chạm cột rồi bay vào lưới. report Cầu thủ Liverpool dính chấn thương 79': Konate bị đau, tập tễnh rời sân và nhường chỗ cho Joe Gomez. Đồng thời, Federico Chiesa cũng được đưa vào sân thay Ekitike. report Arsenal thực hiện hai sự thay đổi 72': Eberechi Eze có trận ra mắt Arsenal, thay cho Gabriel Martinelli. Martin Odegaard cũng được đưa vào sân, thế chỗ Merino. report Liverpool tăng tốc 68': Salah đang gây khó khăn cho Calafiori bên cánh phải. Tiền đạo người Ai Cập thực hiện các pha bứt tốc khiến hàng thủ Arsenal chao đảo. report Gyokeres nhận thẻ vàng 66': Gyokeres phải nhận thẻ vàng sau pha chạm với Van Dijk. report Liverpool thay người 62': Mac Allister rời sân và nhường chỗ cho Curtis Jones. report Bàn thắng của Liverpool bị từ chối 61': Raya để bóng bật ra sau cú sút của Wirtz. Ekitike đá bồi vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. report Arsenal có phạt góc thứ 6 56': Madueke tiếp tục cuộc so tài tay đôi với Kerkez ở hành lang phải, liên tục xoay sở trong vòng cấm trước khi bóng chạm người đối thủ và mang về quả phạt góc. Trong quả phạt góc thứ 6 của Arsenal, Rice treo bóng vào vòng cấm, nhưng Konate đã bật cao đánh đầu phá bóng kịp thời. report Gravenberch sút xa chệch mục tiêu 52': Gravenberch có khoảng trống trước mặt ở cự ly khoảng 25 mét, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Hà Lan lại đi chệch khung thành Arsenal. report Tân binh của Arsenal sắp ra sân 50': Tân binh Eberechi Eze đang ngồi trên băng ghế dự bị. Nhiều khả năng anh sẽ được trao cơ hội ra sân trong hiệp 2. Với lối chơi sáng tạo, Eze hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa mở toang hàng thủ Liverpool. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Trận đấu tiếp tục trên sân Anfield mà không có sự thay đổi nào xảy ra. report Hết hiệp 1 45+1': Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0. Arsenal là đội có nhiều cơ hội hơn, nhưng chưa thể tạo ra pha bóng nào thật sự nguy hiểm để mở tỷ số. report Bù giờ Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. report Nhịp độ chậm lại cuối hiệp một 40': Timber ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài khoát tay, từ chối yêu cầu phạt đền. Trận đấu dần trôi về giờ nghỉ với nhịp độ chậm lại. report Arsenal phung phí cơ hội từ những quả phạt góc 36': Madueke mang về thêm một tình huống phạt góc sau khi cú sút của anh chạm Kerkez đổi hướng. Từ cánh trái, Rice treo bóng thiếu chính xác, bóng đi xuyên qua vòng cấm mà không đến chân bất kỳ đồng đội nào. report Raya xử lý bất cẩn 34': Thủ môn Arsenal chuyền bóng thẳng vào chân Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan không dứt điểm ngay mà chuyền cho đồng đội. Bóng đến chân Mac Allister, nhưng cú sút của anh đã bị hàng thủ Arsenal chặn lại. report Rice sút vọt xà 29': Gravenberch trở thành cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Calafiori. Từ chấm đá phạt, Rice tung cú sút mạnh nhưng thiếu chính xác, bóng bay vọt xà ngang và lao thẳng lên khán đài The Kop. report Wirtz bỏ lỡ cơ hội đá phạt 26': Liverpool được hưởng quả đá phạt sau khi Timber phạm lỗi kéo ngã Gakpo trong một pha tranh chấp quyết liệt. Wirtz thực hiện cú đá phạt từ giữa sân, nhưng bóng đi quá mạnh và bay thẳng ra ngoài. report Madueke buộc Alisson trổ tài cứu thua 23': Từ quả phạt góc do Rice thực hiện, bóng được đưa vào vòng cấm và trả ngược ra đúng vị trí của Madueke. Anh tung cú dứt điểm uy lực từ rìa vòng cấm, nhưng Alisson đã phản xạ xuất sắc, bay người sang phải để cản phá thành công. report Quả phạt góc đầu tiên của trận đấu 19': Salah treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm, nhưng Raya đã băng ra bắt gọn. Ngay sau đó, Arsenal phản công nhanh và giành được quả phạt góc nhờ nỗ lực của Madueke. Rice treo bóng vào trong, nhưng không đồng đội nào có thể dứt điểm. report Raya cứu thua 15': Madueke có pha chuyền về đầy nguy hiểm từ xa, nhưng rất may David Raya đã tập trung cao độ, kịp thời băng ra phá bóng giải nguy. report Cú sút đầu tiên của trận đấu 13': Gakpo tung cú sút xa từ cánh trái, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Liverpool đang phải kiên nhẫn trong các pha triển khai tấn công, bởi Arsenal chủ động lùi sâu chơi phòng ngự. report Arsenal tiếp tục lao đao vì chấn thương 9': Tân binh Cristhian Mosquera sẽ đối mặt với thử thách khó khăn. Trung vệ 21 tuổi sẽ phải gánh trọng trách 'giữ chân' hàng công Liverpool tại Anfield trong hơn 80 phút còn lại của trận đấu. report Saliba rời sân vì chấn thương 6': Chỉ ít phút sau khi bóng lăn, Saliba nằm sân và không thể tiếp tục thi đấu. Trung vệ người Pháp có dấu hiệu căng cơ sau một pha tranh chấp bóng bổng. Anh buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Cristhian Mosquera. report Trận đấu bắt đầu 1': Bóng đã lăn trên sân Anfield. Liverpool ra sân trong trang phục đỏ. Arsenal ra sân với trang phục trắng sân khách. report Cầu thủ hai đội khởi động report Arsenal có hai sự thay đổi đáng chú ý Gabriel Martinelli và Mikel Merino được đưa vào đội hình xuất phát, thay cho bộ đôi dính chấn thương Saka và Odegaard. Đội trưởng Odegaard chỉ ngồi trên băng ghế dự bị sau khi gặp chấn thương vai trong chiến thắng trước Leeds. Tân binh Eberechi Eze cũng góp mặt trong danh sách dự bị. report Mac Allister trở lại đội hình Liverpool Curtis Jones phải ngồi trên băng ghế dự bị, trong khi Alexis Mac Allister trở lại đội hình sau khi vắng mặt trong trận thắng trước Newcastle. report Đội hình xuất phát Arsenal report Đội hình xuất phát Liverpool

Sau ba lần liên tiếp về nhì, Arsenal đang khao khát giành chức vô địch lần đầu tiên sau 22 năm. Với mục tiêu đó, HLV Mikel Arteta đã chiêu mộ những tân binh đình đám trong mùa hè, bao gồm Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi và Eberechi Eze.

Sự nâng cấp toàn diện đã giúp Pháo thủ giành hai chiến thắng liên tiếp, với sức mạnh tấn công được thể hiện và kỹ năng phòng ngự cũng cải thiện đáng kể. Bây giờ, Arsenal đang hướng đến kỷ lục chưa từng có trong 101 năm: toàn thắng cả ba trận đầu mùa giải với thành tích sạch lưới.

Với Liverpool, họ cũng không ngủ quên trên chiến thắng. Ngay sau chức vô địch Premier League 2024/25, đội bóng vùng Merseyside đã tiến hành thay máu rầm rộ. Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez và Luis Diaz được thay thế bởi Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Cuộc mua sắm vẫn tiếp diễn khi The Kop đang theo đuổi Alexander Isak và Marc Guehi.

Mặc dù vậy, họ bước vào mùa giải mới không mấy suôn sẻ khi thua Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh. Cuối tuần trước, Liverpool cũng suýt chút nữa mất điểm trước Newcastle nếu không có khoảnh khắc chói sáng của cầu thủ 16 tuổi Rio Ngumoha.

Với sự thận trọng, HLV Arne Slot sẽ cố gắng gây dựng lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và kiểm soát các mối đe dọa của Arsenal. Ông có thể hài lòng với 1 điểm trong bối cảnh đội hình mới vẫn chưa vào guồng. Và Arteta cũng tương tự, khi tránh một thất bại trước đối thủ cạnh tranh vào thời điểm cuộc đua mới chỉ bắt đầu.