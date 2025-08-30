Nhận định MU vs Burnley, 21h00 ngày 30/8: Dấu chấm hết của Amorim?

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Burnley, vòng 3 Ngoại hạng Anh lúc 21h00 ngày 30/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HLV Ruben Amorim nhiều khả năng sẽ bị sa thải nếu MU không thể đánh bại Burnley trong trận đấu tối nay.

Nhận định trước trận đấu MU vs Burnley

MU chìm sâu vào khủng hoảng chỉ sau 3 trận đầu tiên của mùa giải mới 2025/26. Sau những tín hiệu tích cực ở trận thua Arsenal, Quỷ đỏ sa sút khó hiểu và tái hiện hình ảnh bạc nhược ở mùa giải trước. Họ bị Fulham cầm hòa 1-1 trong thế trận bế tắc, trước khi thua sốc đội bóng ở hạng 4 Anh, Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn.

Tổng giá trị đội hình của Grimsby Town chỉ khoảng 3,6 triệu euro, kém gần 250 lần so với MU. Nhiều cầu thủ của Grimsby Town vẫn làm nhân viên văn phòng, nhưng họ đã dạy cho các ngôi sao triệu đô của MU bài học về tinh thần thi đấu. Trận thua này không chỉ cho thấy vấn đề về hệ thống chiến thuật của MU, mà còn tô đậm vấn đề về văn hóa của đội bóng áo đỏ - điều mà họ đang cố gắng xây dựng lại.

Hầu hết các chuyên gia và người hâm mộ đều cho rằng một đội bóng ở Ngoại hạng Anh không thể thua một đội bóng ở giải hạng 4 nếu thi đấu đúng sức. Họ thậm chí cho rằng MU không cần chiến thuật cao siêu gì để vượt qua Grimsby Town, nhưng Quỷ đỏ không làm được. Nhiều cầu thủ của MU - bao gồm tân binh Sesko có màn trình diễn thảm họa, với khả năng tranh chấp gần như bằng không.

Chính vì vậy, trận thua ở Grimsby Town khiến cuộc khủng hoảng của MU nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các thất bại trước. Lần đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm, HLV Ruben Amorim đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Bản thân HLV người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ sự thất vọng và chán nản. Ông ngỏ ý sẽ “từ bỏ” nếu MU không thể cải thiện tình hình hiện tại.

Tiếp đón Burnley ở vòng 3 là cơ hội tuyệt vời cho MU tạm thời thoát khỏi khủng hoảng. Burnley mới thăng hạng và bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất giải đấu. Tuy nhiên, đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng cho HLV Ruben Amorim. Nếu Quỷ đỏ tiếp tục không thắng, HLV người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Cần biết rằng hiện tại là thời điểm phù hợp cho các CLB muốn “thay tướng”, bởi lẽ họ sẽ được nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho FIFA Days tháng 9.

Ruben Amorim có thể bị sa thải sau trận đấu với Burnley

Với những gì MU đã thể hiện, rất khó dự đoán họ sẽ trình diễn bộ mặt nào trước Burnley. Ở trận thua Arsenal, MU thi đấu áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Nếu tái hiện lối chơi đó trước Burnley, họ hoàn toàn có thể thắng đậm bởi lẽ hàng thủ của Burnley ở đẳng cấp thấp hơn nhiều so với Arsenal.

Dù vậy, tinh thần quyết đấu của Burnley hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho MU. Giới mộ điệu liên tục kêu gọi HLV Ruben Amorim thay đổi sơ đồ sau khi hệ thống 3-4-3 của ông không phù hợp với những cầu thủ MU đang có. Nếu HLV người Bồ Đào Nha không thay đổi, Bruno Fernandes tiếp tục đá ở vị trí tiền vệ trung tâm và MU có thể ôm hận.

Burnley dù yếu, nhưng sở hữu các cầu thủ giàu sức chiến đấu và có tốc độ tốt, đủ sức tận dụng các sai lầm của MU. Nói đơn giản, MU có thể ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng lỗ hổng ở tuyến giữa sẽ khiến họ gặp nguy hiểm mỗi khi Burnley phản công nhanh. Hãy cùng chờ xem HLV Ruben Amorim có chấp nhận thay đổi để tự cứu mình hay không.

Phong độ, lịch sử đối đầu MU vs Burnley

MU chỉ thua 1 trong 25 trận gần đây gặp Burnley trên mọi đấu trường (thắng 15, hòa 9). Tuy nhiên, ở trận gần nhất, MU đã bị Burnley cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford vào tháng 4/2024.

Đội hình dự kiến MU vs Burnley

MU: André Onana, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, Mason Mount, Matheus Cunha.

Burnley: Martin Dúbravka, Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Estève, Quilindschy Hartman, Lesley Ugochukwu, Josh Cullen, Jacob Bruun Larsen, Hannibal Mejbri, Jaidon Anthony, Lyle Foster.

Dự đoán tỷ số: MU 3-0 Burnley