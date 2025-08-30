Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM, 19h15 ngày 30/8: Bám đuổi nhóm đầu

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thắng lợi 3-0 trước CATPHCM, Viettel đang tràn đầy tự tin giành thêm một thắng lợi để chen chân vào nhóm đầu với Ninh Bình và CAHN.

viettel-oke-2.jpg

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM

Thể Công Viettel vừa giành chiến thắng ấn tượng trước Công an TP. Hồ Chí Minh. Chiến thắng ấy cho thấy một bộ mặt rất khác của đội bóng này khi Viettel tạo ra thế trận tấn công dồn dập, lên bóng đa dạng. Các cơ hội đã được họ tạo ra và nếu như tận dụng tốt hơn, có lẽ kết quả đã đậm đà hơn con số 3-0 rất nhiều.

Chiến thắng này là bàn đạp để Viettel duy trì phong độ cao trước một đại diện khác tới từ thành phố mang tên Bác là Becamex TPHCM. Cũng có thắng lợi 3-0 nhưng những gì đội bóng đất Thủ đang thể hiện từ đầu chiến dịch mang tới nhiều nỗi lo.

Ngoại trừ màn vùi dập một Hoàng Anh Gia Lai quá yếu đuối thì họ lại để lại thất vọng ngay vòng đấu thứ 2 khi thua dễ CAHN 0-3. Dù biết đối thủ rất mạnh với lực lượng hàng đầu Việt Nam nhưng những gì Becamex TPHCM thể hiện vẫn gây ra thất vọng.

Họ gần như không tạo ra được sức ép lên khung thành đối phương. Ngoại trừ vài tình huống cố định thì khả năng tấn công của Becamex TPHCM là rất vô hại. Hôm nay, họ sẽ có nhiệm vụ phải cải thiện khi đối đầu với Viettel.

viettel-1.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM

Nhìn chung thì 2 trận đấu đầu, Thể Công Viettel đã thể hiện phong độ khá ấn tượng. Họ chia điểm với đối thủ mạnh Công an Hà Nội 1-1 ở trận ra quân. Vòng 2 là thắng lợi trước Công an TPHCM với tỉ số 3-0. Các kết quả này đưa Viettel lên nhóm đầu. Tối nay, họ cần thêm một thắng lợi để bám trụ ở nhóm những đội mạnh nhất giải. Và cơ hội của họ là rất rõ ràng khi họ được đánh giá trội hơn hẳn về lực lượng, lối chơi.

Bên cạnh sự thăng hoa của chủ nhà thì các vị khách lại không có duyên mỗi lần xa đất Thủ. Becamex TPHCM với cái tên cũ là Becamex Bình Dương đã thua tới 5 trận trong 7 chuyến làm khách gần nhất. Và tất cả 5 trận thua này, lần nào họ cũng nhận tối thiểu 3 bàn thua. Đây là những con số rất tệ hại.

Trên sân của Viettel, Bình Dương trước kia thua tới 6 trong số 8 lần làm khách gần nhất. Có thể nói tối nay, đội bóng đất Thủ còn nhiều việc phải làm nếu muốn giành ít nhất 1 điểm.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Anh, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Tuấn Tài, Văn Khang, Viết Tú, Nhật Nam, Wesley Nata, Lucao, Pedro Henrique.

Becamex TPHCM: Minh Toàn; Minh Trọng, Adriano Schmidt, Zlatkovic Milos, Tùng Quốc, Khắc Vũ, Phan Thanh Hậu, Hugo Alves, Tuấn Tài, Ogochukwu, Lê Minh Bình.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 2-1 Becamex TPHCM

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM #Nhận định Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM #Phong độ #lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM #Đội hình dự kiến Thế Công Viettel vs Becamex TPHCM #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

