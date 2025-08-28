Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Công an TPHCM vs HAGL, 19h15 ngày 28/8: Cơ hội nào cho những đứa trẻ nhà bầu Đức?

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Công an TPHCM vs HAGL vào lúc 19h15 ngày 28/8 trong khuôn khổ vòng 3 LPBank V-League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận đấu. HAGL dự báo sẽ nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tại sân Thống Nhất.

anh-chup-man-hinh-2025-08-28-luc-085627.png

Nhận định trước trận đấu

Sau thất bại 0-3 trước Becamex TPHCM ngày ra quân ngay tại Pleiku, HAGL đã có trận đấurất quật cường trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Thủ môn Trung Kiên trở thành điểm sáng với hàng loạt tình huống cản phá xuất sắc, làm nản lòng các chân sút bạc tỷ bên phía đội chủ nhà.

Kết quả trận đấu phần nào đem lại niềm tin cho đoàn quân trẻ của bầu Đức trước một mùa giải dự báo sẽ đầy thách thức. Có thể thấy so với các đối thủ ở mùa giải năm nay, HAGL có phần thất thế bởi thiếu sự đầu tư lớn.

Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách trước Công an TPHCM ở vòng 3 sẽ phép thử lớn với đội bóng phố núi. Là tân binh nhưng Công an TPHCM đang có sự đầu tư khá mạnh. Ngoài việc được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Lê Huỳnh Đức, họ cũng chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng, cả nội và ngoại binh.

anh-chup-man-hinh-2025-08-28-luc-085751.png

Gương mặt nổi bật của Công an TPHCM chính là tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh. Ở vòng đầu, họ bất ngờ đánh bại ứng viên vô địch CLB Hà Nội. Nhưng trong chuyến làm khách đại bại trước Thể Công Viettel, Công an TPHCM đã lộ ra nhược điểm của 1 tân binh, đó là sự non nớt về kinh nghiệm, độ "quái". Phần nào đó Công an TPHCM chưa có nội lực đủ mạnh để cạnh tranh trước các đối thủ lớn.

Về tổng thể, Công an TPHCM vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, lực lượng khá tốt. Tuy nhiên để đánh bại HAGL, HLV Lê Huỳnh Đức có chiến thuật hợp lý, phương án tiếp cận cầu môn đa dạng hơn.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Năm lần gặp nhau gần đây nhất giữa đôi bên có kết quả khá cân bằng khi HAGL và Công an TPHCM đều có 2 trận thắng và 1 trận hoà. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức trải qua 5 trận gần đây với 3 trận thua, 2 thắng.

HAGL chỉ có 2 trận hoà và thua đến 3 trận trong 5 trận gần nhất. Cả hai đội sẽ có lực lượng đầy đủ cho cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất

Dự đoán: Công TPHCM 2-1 HAGL

Đội hình dự kiến Công an TPHCM vs HAGL

Công an TPHCM: Lê Giang, Quang Hùng, Matheus Felipe, Gia Bảo, Huy Toàn, Quốc Cường, Endrick, Hoàng Phúc, Đức Phú, Tiến Linh, Raphael.

HAGL: Trung Kiên, Du Học, Jairo, Quang Kiệt, Phước Bảo, Marciel, Hoàng Minh, Thanh Nhân, Ryan Hà, Vĩnh Nguyên, Conceiao.

Xem LPBank V-League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#Nhận định bóng đá #Công an TPHCM vs HAGL #Vòng 3 V-League 2025/26 #Dự đoán tỷ số bóng đá #Lực lượng đội bóng #Phong độ HAGL #Chuyến làm khách sân Thống Nhất #HLV Lê Huỳnh Đức #Nguyễn Tiến Linh #Lịch sử đối đầu bóng đá

