Ông Vũ Tiến Thành thẫn thờ nhìn HAGL thua đậm Becamex TPHCM ngay tại Pleiku

90'+5: Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Qua những gì đã thể hiện, có thể thấy HAGL sẽ là 1 trong những công viên của tấm vé xuống hạng.
90'+2: Hàng loạt cơ hội được đội chủ nhà tạo ra trong những phút cuối, nhưng họ không thể tận dụng.
88': Tấn công yếu ớt, phòng ngự lỏng lẻo, HAGL xứng đáng nhận thất bại. Bên cạnh đó, họ cũng phải trả giá vì khâu chăm sóc sân kém của chính "người nhà".
83': HAGL nhận bàn thua thứ 3 từ một pha phản công. Tiền đạo Ismaila đi bóng thoải mái không bị ai kèm. Anh dứt điểm lần 1 bị Trung Kiên cản phá, nhưng ở pha đá bồi, không ai cản được cầu thủ này ghi bàn. Becamex TPHCM coi như nắm chắc 3 điểm.
75': Du Học tạt bóng thuận lợi, Conceicao bên trong lao vào dứt điểm. Nhưng anh không thể chạm bóng.
72': Minh Bình bật cao đánh đầu thoải mái. Anh đưa bóng vào góc cao khiến Trung Kiên bó tay. Trước đó, thủ môn này đã cản tình huống nguy hiểm khi các vị khách phản công. Từ pha 2 đấu 1, Quốc Khánh được đặt ra tư thế đối mặt Trung Kiên. Anh có đủ thời gian lẫn không gian nhưng chân sút Becamec TPHCM sút quá hiền. Rất may là Minh Bình đã lập công.
64': Không có nhiều cơ hội nhưng khi cơ hội tới, họ lại ném đi một cách khó hiểu. Conceico vừa có pha đỡ bước 1 hỏng trong thế thuận lợi. Đáng ra, anh đã có thể giữ bóng và dứt điểm ở tình huống này.
59': HAGL lên bóng khó nhọc, họ lại không gặp thuận lợi vì sân trơn bóng ướt.
53': Sân trơn bóng ướt khiến cả 2 đội rất khó lên bóng. Dù thi đấu quyết tâm song chất lượng các pha phối hợp của hai đội là không cao.
48': Do gặp khó trong việc triển khai thế trận nên chủ nhà tập trung tạt liên tiếp từ 2 cánh. Tuy nhiên, các tiếp cận này chưa gây ra khó khăn cho Becamex TPHCM.
45': Không có diễn biến đáng chú ý nào trong những phút cuối hiệp 1. HAGL chấp nhận bị Becamex TPHCM dẫn bàn. Rõ ràng, đội chủ nhà có quá nhiều việc phải làm ở hiệp 2.
42': Trung Kiên đã đoán đúng hướng nhưng Minh Trọng vẫn có thể tung ra cú đá căng găm bóng vào góc chết. Becamex TPHCM dẫn 1-0.
40': Sau nhiều phút xem VAR, trọng tài quyết định Du Học đã kéo áo trong vòng cấm. Becamex TPHCM đứng trước cơ hội ghi bàn dẫn trước.
35': Du Học dường như đã kéo áo khi tham gia phòng ngự. Trọng tài đang xem VAR để cân nhắc phạt đền cho các vị khách.
30': Ngô Tùng Quốc tạt bóng vừa tầm để đồng đội băng vào. Nhưng tiền đạo Odoukuwchu lại đánh đầu vọt xà trong tư thế rất thoải mái.
25': Cả hai gặp khó về sân bãi, hơn nữa họ đang thi đấu với lực lượng bị xáo trộn nên tính kết dính là không cao.
20': Conceicao được đặt vào tư thế đối mặt. Song tiền đạo này lại dứt điểm quá hiền. HAGL đang lấn lướt trong thế trận sân trơn bóng ướt.
16': Từ một đường bóng bổng, bóng đến chân Vĩnh Nguyên. Tiền vệ này tung ra cú đá căng nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ môn Becamex TPHCM. Đây mới là pha dứt điểm đầu tiên mà 2 đội tung ra từ đầu trận.
14': Cả hai chuyền bóng rất khó khăn. Rõ ràng, cả hai có lý để không hài lòng về sân bãi, nhất là khi mặt cỏ Pleiku Arena đã được đầu tư và quảng bá rầm rộ trong mùa hè vừa qua.
9': Minh Tùng đi bóng dũng mãnh bên cánh trái. Anh lướt qua 3 cầu thủ HAGL nhưng đường chuyền cuối cùng của cầu thủ này lại bị chặn bởi... vũng nước.
5': Trong những phút đầu, Becamex TPHCM lẫn HAGL đều phải phất bóng dài do mặt sân đọng nước, khó có thể lên bóng tuần tự.
Hai bên đều sử dụng tối đa dàn ngoại binh. Các vị khách còn có Adriano Schmidt hứa hẹn sẽ giúp họ an tâm hơn ở hàng thủ.
Vòng 1 LPBank V.League 1 mùa giải 2025/26 chứng kiến cuộc so tài đáng chú ý giữa HAGL và Becamex TPHCM trên sân Pleiku. Với cái tên Becamex Bình Dương, HAGL từng tạo ra một cặp đấu rất thú vị ở mùa trước. Vì mỗi đội đều có chiến thắng đậm đà trên sân nhà. Tại Pleiku, HAGL đả bại đối thủ 4-0 để tạo nên trận thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu với CLB này. Khi làm khách tại đất Thủ, họ lại thua đậm để “trả cả vốn lẫn lãi”.
Trong lần gặp gỡ hôm nay, HAGL và Becamex TPHCM đã rất khác. Nếu như HAGL bán đi bộ khung cầu thủ nội gồm Văn Sơn, Lý Đức, Quang Nho, Minh Vương… thì Becamex TPHCM lại chia tay với bộ khung cầu thủ ngoại. Bên cạnh đó, họ cũng không còn Tiến Linh, tiền đạo nội xuất sắc nhất sân cỏ Việt Nam những năm gần đây.
Hàng loạt thay đổi đặt ra nhiều thử thách cho 2 đội bóng. Trong lần tái ngộ này, chắc chắn HAGL phải kỳ vọng vào màn tỏa sáng của các ngoại binh như Jairo, Marciel và Conceicao. Cả cầu thủ Việt kiều Ha Ryan cũng có thể làm nên khác biệt.
Trong khi đó Becamex TPHCM cân bằng hơn. Họ vẫn giữ lại được những gương mặt nội địa quan trọng nhưng Minh Khoa, Minh Trọng, Việt Cường. Ngoài ra họ có 3 tân binh ngọai gồm Zlatkovic, Ferreira Hugo và Jose Carios, giúp lối chơi thêm điểm nhấn.
