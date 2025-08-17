Ông Vũ Tiến Thành thẫn thờ nhìn HAGL thua đậm Becamex TPHCM ngay tại Pleiku

goal 2-0 cho Becamex TPHCM

72': Minh Bình bật cao đánh đầu thoải mái. Anh đưa bóng vào góc cao khiến Trung Kiên bó tay. Trước đó, thủ môn này đã cản tình huống nguy hiểm khi các vị khách phản công. Từ pha 2 đấu 1, Quốc Khánh được đặt ra tư thế đối mặt Trung Kiên. Anh có đủ thời gian lẫn không gian nhưng chân sút Becamec TPHCM sút quá hiền. Rất may là Minh Bình đã lập công.