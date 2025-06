Nhận định Sông Lam Nghệ An vs HAGL, 17h00 ngày 15/6: Trận chiến sống còn

TPO - Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An vs HAGL, LPBank V-League 1-2024/2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sông Lam Nghệ An đối mặt với trận "chung kết ngược". Họ sẽ đánh bại HAGL để ở lại V.League, hay vấp ngã và đối mặt thảm họa? Cuộc chiến sinh tử đang chờ đón thầy trò HLV Phan Như Thuật ở sân Vinh, nơi niềm tin và tương lai của bóng đá xứ Nghệ được đặt lên bàn cân.

Nhận định trước trận đấu Sông Lam Nghệ An vs HAGL Sông Lam Nghệ An đối mặt với áp lực không hề nhỏ trong cuộc chiến trụ hạng. Đoàn quân của HLV Phan Như Thuật có quyền tự quyết trước hai vòng cuối nhưng chỉ đang hơn hai đối thủ bám đuổi 2 điểm . Nếu giành 3 điểm trước HAGL trên sân nhà, cánh cửa ở lại V-League 2025/26 sẽ rộng mở. Ngược lại, nếu không thể chiến thắng, mọi thứ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt khi trận cuối họ phải hành quân đến sân của SHB Đà Nẵng, đội bóng đang khát điểm trụ hạng và chắc chắn sẽ chiến đấu với tinh thần "sống còn". Dù không có sự phục vụ của trụ cột ngoại binh Olaha do án treo giò, và phong độ gần đây chưa thực sự ổn định kể cả sau khi thay tướng, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Bởi lẽ, HAGL đã chính thức trụ hạng, và có thể bước vào trận với tâm lý thoải mái, thậm chí thử nghiệm nhân sự hướng tới mùa sau. HLV Lê Quang Trãi hoàn toàn có thể trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Trong thế trận mà đội khách không còn nhiều động lực, còn đội chủ nhà khát điểm sống còn, Sông Lam Nghệ An cần tận dụng tối đa lợi thế để "tự cứu mình" trước khi chờ vận may ở lượt cuối. Phong độ, lịch sử đối đầu Sông Lam Nghệ An vs HAGL Sông Lam Nghệ An và HAGL đang chơi không tốt. Sông Lam Nghệ An chỉ thắng 1/5 trận đấu gần nhất, nhận 3 thất bại. Trong khi HAGL thắng 2, hòa 2, thua 1. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Sông Lam Nghệ An giành 3 chiến thắng thắng, hai chiến thắng còn lại thuộc về HAGL Thông tin lực lượng Sông Lam Nghệ An vs HAGL Sông Lam Nghệ An không có sự phục vụ của Olaha. HAGL có lực lượng tốt nhất. Đội hình dự kiến Sông Lam Nghệ An vs HAGL Sông Lam Nghệ An: Văn Việt, Đình Hoàng Zaracho, Văn Huy, Văn Bách, Bá Quyền, Nam Hải, Quang Vinh, Xuân Tiến, Kuku, Long Vũ. HAGL: Trung Kiên, Văn Sơn, Jairo, Quang Nho, Du Học, Thanh Sơn, Bảo Toàn, Marciel, Ngọc Quang, Brandao, Gia Bảo. Dự đoán tỷ số Sông Lam Nghệ An 1-1 HAGL FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn Khanh Kiều